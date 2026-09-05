"Внимание, опасност от стомашни проблеми": САЩ предупреждават за здравни рискове в Куба

Посолството на САЩ в Куба издаде предупреждение към туристите и жителите на острова за повишен здравен риск заради разпространение на чревни болести и диария, дължащо се на водната и енергийна криза. Правителството на американския президент Доналд Тръмп затегна петролното ембарго срещу Куба, а това се отразява пагубно на производството на електроенергия, предаде Ройтерс.

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"Посолството на САЩ отчита значително повишение в случаите на диарийни заболявания в цяла Куба, свързани с продължаващото влошаване на ситуацията с водната и енергийната инфраструктура", предупреждава дипломатическата мисия. "Това влошаване се отразява на снабдяването с вода, съхранението на храни и контрола на температурата."

В предупреждението си Посолството на САЩ препоръчва на туристите и местните жители "да внимават за нетрайни храни, които може да са били съхранявани при неподходящи условия, и да избягват консумацията на хранителни стоки, които видимо са седели на стайна температура за прекалено дълъг период от време".

Петролна блокада на острова

Снимка: Envato

До американското предупреждение се стига девет месеца след като правителството на Тръмп наложи петролна блокада на комунистическия остров. Това доведе до рязко затягане на режима на тока, което пречи на работата на хладилниците и климатиците и влошава санитарно-хигиенните условия в домовете и предприятията.

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Назначени от ООН експерти определиха блокадата на Тръмп като нарушение на международното право. Миналия месец експертен екип на световната организация предупреди за повишена опасност от избухване на епидемии на острова заради затегнатите от САЩ санкции.

"Хуманитарните последици вече прерарастват в пълномащабна криза, която заплашва правото на живот, здраве, храна и развитие", посочиха експертите.

Правителството на Тръмп заяви, че санкциите са нужни, за да бъде предизвикана смяна на управлението на острова, стара цел, която САЩ последователно следват още от революцията на Фидел Кастро през 1959 г. Тръмп нарече Куба заплаха за американската национална сигурност.

Местните жители в цяла Куба от месеци се оплакват от върлуващи заболявания, които предизвикват диарийни състояния, продължаващи с дни, висока температура и болки по тялото, които оставят мнозина приковани към легло.

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При жаркото лято на Карибите да се спи без климатик или вентилатор често пъти е невъзможно. Същото се отнася и за съхранението на храни без хладилници. Заради американската блокада спиранията на тока се ежедневие, предава БТА.