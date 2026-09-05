Русия отказа на Зеленски: Ударите продължават "над главите" на Уиткоф и Къшнър (ВИДЕО)

От военното министерство на Руската федерация потвърдиха, че са отхвърлили предложението на Зеленски за временно преустановяване на въздушните удари за периода на посещението на американските преговарящи. От там съобщиха в официалния си канал в Телеграм за въздушни удари през нощта по металургичния комбинат в Днепродзержинск ("Каметстал") и по "Днепровския металургичен завод", които са "най-големите доставчици на метални изделия за военното производство на Украйна" - това е руската версия какво е станало през нощта.

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Освен това от ведомството съобщават за удар по склад и електроподстанция в Николаевска област, логистичен център, сухотоварен кораб "с въоръжение и военно имущество за ВСУ" в Одеска област, склад и две площадки за "разпределение на гориво за ВСУ" близо до летището в Киевска област. Всъщност в активния линк по-долу към дневния ни обзор можете да видите видеокадри как украински пожарникари гасят търговския център "Епицентър" в Николаев - а пристанището там е затворено от старта на пълномащабната война на 24 февруари, 2022 година и нито един кораб не е излизал от него. В Бровари, Киевска област, руснаците казват, че са нанесли удар по център за радио- и радиотехническо разузнаване.

Russia failed to observe the ceasefire announced by Zelenskyy ahead of Kushner and Witkoff’s visit



Overnight, Russia launched ballistic missiles and 167 drones at Ukraine. Five people were killed in the Dnipropetrovsk region. In Zaporizhzhia, Russians attacked a parking lot with… pic.twitter.com/ZnC6h7pTJV — NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2026

Руското военно министерство твърди, че тази нощ над руска територия са свалени само 53 далекобойни дрона, което е около 10 пъти по-малко от обичайното в последния над месец. Това показва, че Украйна драстично е намалила атаките. Но украинските ВВС посочват, че Русия е изстреляла 167 далекобойни дрона и балистични ракети "Искандер-М"/КН-23, като са свалени 128 дрона. Има регистрирани удари на 23 места в Украйна - какво всъщност се е случило като удари извън руските твърдения, НАУЧЕТЕ ОЩЕ: В Русия използват Радев и Фицо, за да заплашват Германия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Визитите на Уиткоф и Къшнър

Ден по-рано, на 4 септември, Зеленски увери, че в събота и неделя, по време на посещението на Уиткоф и Къшнър в Москва и Киев, "Украйна ще осигури нормалното функциониране на руското въздушно пространство, за да могат преговарящите да пристигнат безопасно". "От наша страна няма да има въздушни удари, а Русия трябва да осигури същото затишие, без свои въздушни удари, за времето, необходимо за провеждането на тези преговори и решаването на логистичните въпроси, свързани с тази американска визита", заяви той.

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Междувременно Bloomberg съобщи, че Кремъл не очаква пробив от посещението на Уиткоф и Къшнър. Източници посочват, че предишните визити на американски пратеници не са довели до резултат и Москва не очаква нови приемливи предложения. Според тях Путин е готов да сложи край на войната само при свои условия, като руските изисквания стават все по-твърди, тъй като Москва вижда военно предимство.