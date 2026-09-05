Официално: ЦСКА прати ненужен отвъд Океана

С напредването на летния трансферен прозорец родните клубове все повече изясняват как ще изглеждат съставите им през остатъка от новия сезон. Освен привличането на нови играчи, те се съсредоточават и върху напускането на такива, които няма да бъдат нужни. Така, вече официално, ЦСКА изпрати под наем едно от трансферните си разочарования през последната година. Колумбийското крило Алехандро Пиедраита ще играе за Торонто в МЛС за една година.

Алехандро Пиедраита ще играе в Торонто

Алехандро Пиедраита се оказа един от ненужните в състава на Христо Янев и от седмици се знаеше, че ЦСКА ще иска да го преотстъпи или продаде преди края на летния трансфрен пазар. Това се случи и колумбиецът официално ще играе следващата една година в клуба от МЛС Торонто. Ето какво написаха от ЦСКА за трансфера на крилото: "Колумбийският футболист на ЦСКА Алехандро Пиедраита ще играе под наем в канадския Торонто ФК до края на настоящия сезон - 2026/27 г. Клубът се състезава в общата футболна лига на САЩ и Канада - MLS. ЦСКА желае успех на Алехандро Пиедраита през кампанията".

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Пиедраита вкара само 2 гола за ЦСКА

Алехандро Пиедратита пристигна в ЦСКА през зимата на 2026 г. Той не започна лошо кариерата си при "червените", като отбеляза хубав гол за победата с 1:0 над Славия през втория полусезон на миналата кампания. Но освен това, той не се отчете с още много за "армейците". Христо Янев често го оставяше резерва и Пиедраита така и не успя да се наложи в стартовия състав на ЦСКА. За "червените" той записа общо 21 мача, в които вкара 2 гола и не даде нито една асистенция. Новият клуб на колумбиеца Торонто е на 10-о от 15 места в източната конференция на МЛС.

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