Много жертви и ранени след взрив в Боливия (ВИДЕО)

Най-малко десет души са загинали, а десетки са били ранени при взрив в Боливия, във военно поделение в община Виача, на около 30 км от Ла Пас, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс. Експлозията избухнала към 14:30 ч. местно време (18:30 ч. по Гринуич) в зона за съхранение на пиротехника, посочиха властите. Макар и причината за взрива тепърва да се изяснява, според властите той е настъпил в складове с фойерверки на Министерството на отбрана.

🇧🇴 ÚLTIMA HORA: La policía confirma al menos dos fallecidos, 59 heridos y siete desaparecidos tras explosión en cuartel militar de Viacha, Bolivia. pic.twitter.com/0VtZy6ntAy — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 5, 2026

Подробности за инцидента

Ръководителят на местните здравни власти Рита Небраска съобщи пред местна телевизия, че се предполага, че между 10 и 15 души са загинали, а 62 са ранени. Четиринайсет от пострадалите са настанени в болници в Ла Пас, включително момиче с изгаряния от трета степен, заяви тя. Полицията обяви, че над 50 души са ранени, а десетки домове са пострадали, като щетите по тях са най-вече счупени прозорци от взривната вълна. По-рано бе съобщено за най-малко 58 пострадали и нито един загинал.

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На територията на военния комплекс са разположени линейки, полицаи и медицински екипи, за да направят оглед на щетите и да откарат ранените в лечебни заведения.

Небраска сподели предупреждение от пожарникарите, че на мястото има източник на топлина, който повишава опасността от нова експлозия, и призова гражданите да не приближават в радиус от 150 метра местопроизшествието, предава БТА.

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