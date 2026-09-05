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ВМРО обявиха подкрепа за Илияна Йотова и Кирил Вълчев

05 септември 2026, 12:54 часа 836 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
ВМРО обявиха подкрепа за Илияна Йотова и Кирил Вълчев

Националният изпълнителен комитет на ВМРО – БНД взе решение да подкрепи кандидатурите на Илияна Йотова за президент на Република България и Кирил Вълчев за вицепрезидент на предстоящите президентски избори, които са насрочени за 25 октомври 2026 г. Настоящото решение на НИК на ВМРО – БНД ще бъде представено и на Организационния съвет на партията, съобщават от организацията.

Защо я подкрепят?

Подкрепата на ВМРО е продиктувана от необходимостта България да има стабилна и отговорна президентска институция, която да защитава българските национални интереси, правата и свободите на българите зад граница.

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"ВМРО винаги е отстоявала позицията, че президентската институция трябва да бъде гарант за държавността, националния суверенитет, сигурността, демокрацията и достойнството на българските граждани.

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За нас интересите на българската нация и държава винаги са стояли над тясно партийните интереси и сме убедени, че кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев най-пълноценно би отстоявала интересите на българския народ в днешния свят на несигурност, международни конфликти и икономическа криза.", се казва още в съобщение до медиите.

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ВМРО Илияна Йотова Кирил Вълчев президентски избори 2026
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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