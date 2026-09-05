Бербатов се среща с децата на Благоевград в родното му училище преди премиерата на спектакъла му

Димитър Бербатов не просто се завръща в родния град за премиерата на спектакъла "Бербатов: Разкодиране" - ден преди дебютната си изява на театралната сцена той ще се завърне и в родното си училище, за да се срещне с децата на Благоевград.

На 8 септември (вторник) от 12 часа Димитър Бербатов ще бъде на място, свързано с първите му стъпки от пътя към сбъдването на големите мечти – 7 СУ "Кузман Шапкарев" в Благоевград. Деца, трениращи различни видове спорт в града, деца от родното му училище, деца от други училища, деца като самия него преди години – всички желаещи ще имат възможност да се срещнат с гордостта на Благоевград и България. А срещата ще е в спортната зала на училището, която носи името на Димитър Бербатов.

Интервю: Димитър Бербатов пред Actualno: Личният ми връх беше "Манчестър Юнайтед" (ВИДЕО)

Първият българин, шампион и голмайстор на английската Висша лига с "Манчестър Юнайтед", сменя познатия терен и от магията в "Театъра на мечтите" се качва на театралната сцена. Рекордьорът по голове за националния отбор на България по футбол обяви национално турне със спектакъла си "Бербатов: Разкодиране". И избра за място на премиерата родния Благоевград. Датата, на която обичаният №9 от футбола ще излезе за първи път на новия терен, също е специално подбрана - 09.09.2026 г. Билетите за спектакъла в Благоевград бяха бързо изкупени.

Един от най-разпознаваемите българи по света и любимец на различни поколения влиза в главната роля в авторски спектакъл и ще зарадва публиката в театри в редица български градове по време на националното турне на спектакъла "Бербатов: Разкодиране".

Бербатов и екипът му обявиха първите четири града с дати:

9 септември 2026 г. - Благоевград, Драматичен театър "Никола Вапцаров"

1 октомври 2026 г. - Пазарджик, Драматично-куклен театър "Константин Величков"

31 октомври - Стара Загора, Държавна опера Стара Загора

26 ноември - Плевен, Драматично-куклен театър "Иван Радоев"

Билетите са в продажба на kupibileti.bg - www.kupibileti.bg/bg/category/346.

По време на националното турне 2026-2027 Бербатов ще играе спектакъла си "Разкодиране" също в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Шумен, Хасково, Казанлък, Габрово и, разбира се - София. Предстои да бъдат обявявани точните дати за следващите градове и още изненади, свързани с посещенията на Димитър Бербатов.