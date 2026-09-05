Камерни концертни вечери от 7 до 11 септември на сцената на "Софийски музикални седмици"

Есенното издание на 57-ия Международен фестивал "Софийски музикални седмици" продължава с поредни концертни вечери от 7 до 10 септември, които ще срещнат публиката с млади български музиканти, утвърдени изпълнители и ансамбли. Програмата преминава през различни епохи и музикални стилове – от Моцарт, Шуберт и Шопен до Лигети, Пиацола, Филип Глас и българската музика на Константин Илиев и Марин Вълчанов.

Никола Богомилов, снимка: Софийски музикални седмици

На 7 септември от 19:00 ч. в Камерна зала "България" фестивалната поредица "Сцена на младия музикант" ще представи клавирния рецитал на Никола Богомилов. В програмата са произведения на Волфганг Амадеус Моцарт и Фредерик Шопен. Концертът продължава една от важните мисии на "Софийски музикални седмици" – да предоставя престижна сцена на младите изпълнители и да подкрепя развитието на новото поколение български музиканти.

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Само ден по-късно, на 8 септември от 19:00 ч., отново в Камерна зала "България", клавирното дуо "Гевара – Железова" ще представи концертната програма "ПУЛС". Тя събира необичайно разнообразен репертоар и различни музикални светове – Франсис Пуленк, Флорънс Прайс, Франц Шуберт, Либи Ларсен, Астор Пиацола, Антонио Кореа, Шери Клемент и Филип Глас. Класика, музика на XX и XXI век, минимализъм и латиноамерикански ритми ще очертаят динамичния характер на вечерта.

Снимка: Софийски музикални седмици

На 9 септември от 19:00 ч. в Камерна зала "България" на сцената ще излезе духовият квинтет на Държавна опера – Русе с програмата "Bagatelle". В нея са включени творби на Дьорд Лигети, Константин Илиев и Марин Вълчанов. Концертът поставя специален акцент върху духовите ансамбли и върху присъствието на българската музика – една от устойчивите линии в програмата на 57-ото издание на фестивала.

На 10 септември от 19:00 ч., този път във Военния клуб с концерт на Българския камерен оркестър – Добрич. Солист е пианистката Надежда Цанова, а на диригентския пулт ще застане Димитър Косев. Публиката ще чуе произведения от Антон Брукнер, Антон Веберн и Цезар Франк – програма, която среща късния романтизъм с новите музикални търсения на XX век.

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Петдневният музикален маратон с камерна музика ще завърши на 11 септември от 19:00 ч. в Камерна зала "България" с "SPATIUM – Клавирният свят на Милен Киров". Проектът поставя във фокус творческия свят на пианиста и композитора Милен Киров и добавя още един различен щрих към жанрово богатата есенна програма на фестивала. Концертът е покана към публиката да се срещне със съвременен авторски клавирен почерк и с музикалните пространства, които стоят зад идеята на "SPATIUM".

Пет последователни вечери показват различни лица на камерното музициране – от соловия клавирен рецитал и клавирното дуо до духовия квинтет и камерния оркестър. Наред с големите имена от европейската музикална традиция фестивалът продължава да поставя акцент върху младите български изпълнители, съвременната музика и творчеството на българските композитори.

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Есенната програма е част от 57-ото издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици", който и тази година превръща София в среща на поколения, музикални традиции и нови артистични идеи.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Столичната община - Календар на културните събития. Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация. Съорганизатори на събитието са Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония.

Билети за събитията се предлагат на касата на зала "България" и чрез билетните системи Eventim и "Купи билети". Предвидени са преференциални условия за ученици, студенти и пенсионери, както и свободен достъп за ученици до определени събития.