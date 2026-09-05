Парадоксално: Майкъл Карик е доволен от трансферите в Ман Юнайтед

Майкъл Карик изрази задоволството си от работата на Манчестър Юнайтед на летния трансферен пазар, въпреки че "червените дяволи" бяха нетипично пасивни. Те похарчиха само 155 милиона паунда за Андрей Сантош, Юри Тилеманс и Карлос Балеба. Мнозина очакваха Юнайтед да привлече ляв бек и нападател, но това така и не се случи. Така позициите на Люк Шоу и Бенямин Шешко отново могат да станат проблемни при контузии.

Майкъл Карик е доволен от новите в Ман Юнайтед

"Влязохме в летния трансферен период с надеждата да подсилим групата от миналия сезон. Надградихме и свършихме много добра работа. Ситуацията е каквато е от гледна точка на финансите и това, с което разполагаме. Доволен съм от новопривлечените и качествата, които имат те", каза Майкъл Карик, цитиран от "Ройтерс". "Колко и да похарчим, най-важното е да харчим правилно. Мисля, че го направихме. Фокусиран съм единствено и само върху нашия отбор и какво можем да направим, за да извлечем максимума от новите ни футболисти", добави Карик.

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Ман Юнайтед разполага само с един ляв бек

Докато Майкъл Карик може наистина да е доволен от новите в Манчестър Юнайтед не той не може да бъде изцяло доволен от това, което "червените дяволи" свършиха на трансферния пазар. Самият факт, че в сезон, в който Ман Юнайтед ще играе в Шампионска лига за пръв път от 2023 г. насам, единственият ляв бек, с когото разполага е Люк Шоу, е меко казано притеснителен. До този момент от новата кампания "червените дяволи" изиграха две срещи от Висшата лига - загуба с 0:2 от Хъл Сити и победа с 5:2 над Ипсуич Таун.

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