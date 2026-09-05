В Русия използват Радев и Фицо, за да заплашват Германия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Поредната изява на българския премиер Румен Радев и то в тандем със словашкия му колега Роберт Фицо се превърна в отлична платформа за прокарване на гледната точка на Кремъл в информационното пространство, макар и всъщност по-скромно – явно защото руският диктатор Владимир Путин не счита точно България и Словакия за нещо повече от пешки. Примерът – прочитът на един от популярните Z-канали в лицето на "Два майора", с над 1,2 млн. потребители.

"Е, това е по същество това, което се случва сега" - това написа лаконично "Два майора", конкретно за следните думи на Радев: "Какво можем да очакваме, когато нашите далекобойни оръжия бъдат използвани за удари дълбоко в тила на врага? Ще стоят ли безучастно или ще отговорят? Това е основният въпрос", като направи препратка към вчерашното изявление на прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков, касаещо следното: Москва е чула за плана на Германия (използваната от Песков дума е ФРГ т.е. намек за времето на Студената война), Великобритания и Франция да установят производство на далекобойни оръжия (ракети на първо място) за Украйна. Такива обекти щели да станат законни цели за Русия. Прави впечатление, че "Два майора" използва за думите на Радев нарочно неточен език: "нашите далекобойни оръжия", без Радев да е казал каквото и да е за български далекобойни оръжия - ОЩЕ:

Руската държавно-пропагандна информационна агенция ТАСС специално подчерта как Радев и Фицо са се усъмнили в ефективността на санкциите на ЕС срещу Русия. Но като цяло в Русия изобщо не отразяват срещата на Радев и Фицо, което показва ясно, че Кремъл ги счита за маргинални елементи.

И още един пример как Путинова Русия не спира да ескалира - ръководителят на руското външно разузнаване (СВР) Сергей Наришкин обяви, че западните служби вече си били "измислили" нова "ос на злото" - Русия, Китай, Иран и Северна Корея. Затова и рискът от мащабен конфликт в целия Евразийски регион е съвсем реален и е причина за сериозно безпокойство. Наришкин говори от Санкт Петербург, по време на 22-рото заседание на ръководителите на службите за сигурност на страните от ОНД, наследника на СССР. Сергей Наришкин директно заяви и, че Европа се готви за война с Русия до 2030 година и ще използва бившите съветски републики като буфер за тази цел, като това било заложено "в концептуални документи" на ЕС (Наришкин не ги показа). Дейностите на отделни западни държави, насочени към поддържане на глобално господство, подкопават международната правна система и значително дестабилизират военно-политическата обстановка по границите на ОНД, се добавя в официалното съобщение за срещата на сайта на СВР. Думите на Наришкин идват след като само преди седмица директорът на ЦРУ Джон Ратклиф отиде на посещение в Москва и се срещна с него. Наришкин ще бъде запомнен като човека от висшия руски елит, който опита да каже на Путин колко унищожително ще е да нападне Украйна, но беше попарен публично от руския диктатор и впоследствие през годините се спекулираше докога ще издържи на поста си – ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ: Руски източник: Шефът на руското разузнаване пак в немилост пред Путин - заради Сирия

Междувременно, The New York Times цитира генерал Кирило Буданов, началник на президентската администрация на Украйна, който заяви, че мирните преговори между неговата страна и Русия може да продължат в края на септември. Процесът ще започне с визитата на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев, смята Буданов - в материала се говори и как той казал, че редовно говорел с Евгений Пригожин, основателя на ЧВК Вагнер, който преди 3 години вдигна бунт срещу руското военно министерство и малко след това загина в самолетна катастрофа. Но според The Washington Post Путин ескалира нещата, с ударите в Киев на 4 септември, защото е счел визитата на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва през миналата седмица като знак за слабост, а не като реален натиск - смята се, че Ратклиф е отишъл да каже на руснаците, че ситуацията се влошава за тях и е време за мирни преговори – ОЩЕ:

Самият Тръмп потвърди, че Уиткоф и Къшнър отиват да видят "дали можем да направим нещо и може би има добър шанс". Уиткоф и Къшнър щели да носят предложение за спиране на войната в Украйна, по думите на президента на САЩ. И още: "Говорих с Путин, познавам го много добре – той не планира да атакува НАТО":

Trump on Russia:



I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, two great negotiators.



They have done a great job. pic.twitter.com/FNC01Kf20A — Clash Report (@clashreport) September 4, 2026

Trump on Russia:



Witkoff and Kushner are bringing a proposal to end the war to Moscow. pic.twitter.com/82ZwiiLen9 — Clash Report (@clashreport) September 4, 2026

Само че според Франсис Фукуяма соченият за медиатор американски президент Доналд Тръмп всъщност подкрепя Путинова Русия. Той винаги я е подкрепял, той беше на вълна СССР още докато СССР съществуваше, по думите на Фукуяма – той напоми как сегашният американски президент е отишъл в Москва още през 80-те години на XX век, докато Съветският съюз е съществувал, и е почнал да говори как НАТО носи вината за Студената война. Според него, Тръмп си остава руски привърженик и иска Путинова Русия да спечели в Украйна, като е нещастен, че не е успял да пречупи Зеленски и Киев да подпишат споразумение в изгода на Путин. Тръмп не е сменил плочата, убеден е Фукуяма: "Не вярвам и за секунда, че е развил симпатии към Украйна":

Francis Fukuyama on Trump:



Trump has been pro-Soviet and then pro-Russian for decades. And it’s a strange thing. Nobody really understands why that happened, but it’s a consistent theme.



And I don’t believe for a minute that he’s become more sympathetic towards Ukraine.



He’s… pic.twitter.com/GeJHy27ecj — Clash Report (@clashreport) September 4, 2026

Ще спасим Украйна като я колонизираме

Антон Кобяков, един от съветниците на Путин, се "загрижи" за Украйна по време на Икономическия форум във Владивосток – според него, там се раждало само 1 дете при умиращи 4-ма възрастни. При такава статистика вече нямало връщане назад за Украйна – и спасението ѝ било само ако Русия я колонизира, ако пак, както в миналото, руснаци бъдат преселени в Украйна - ОЩЕ: Съветник на Путин: Ще спасим Украйна от изчезване с преселване на руснаци (ВИДЕО)

Putin’s adviser calls on Russians to colonize Ukraine



“This is just depopulation, and only Russia can save this country. By the way, we already did this once, when these lands were annexed to Russia by Potemkin and Catherine — we resettled our population in Ukraine,” Anton… pic.twitter.com/oaBDs5Fyvw — NEXTA (@nexta_tv) September 4, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Снощи "Украинска правда" излезе с информация, че на украинската армия е наредено да спре огъня на фронта, с изключение на случаите, в които трябва да се защитава. Това важи за периода 5-8 септември - явно опит да се подпомогне очакваната мирна мисия на Уиткоф и Къшнър. РБК Украйна обаче съобщава, че срокът е до 7 септември - ОЩЕ: Русия и Украйна са близо до временно прекратяване на въздушните удари?

Вече 115 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 4 септември е имало 236 бойни сблъсъка спрямо 240 на 3 септември. Руснаците са хвърлили 317 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 23 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2723 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 320 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 816 FPV дрона, което е с около 490 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

40 руски пехотни атаки са били извършени в Покровското направление за последните 24 часа съгласно официалната украинска информация– пак най-горещия участък на фронта. Специално популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, обръща внимание на направлението и твърди, че руската армия консолидирала позиции в подстъпите на Добропиля. Специално Z-каналът сочи село Добропиле, където били затвърдени руски позиции в източната част, но не казва, че селото е превзето – то се намира югозападно от Добропиля, която е считана за най-западната точка от първата линия на крепостния пояс в агломерацията Славянск – Краматорск. Половината от друго малко селце – Матяшево, също било под руски контрол. За нито едно от тези твърдения "Рибар" не предоставя геолокализирани доказателства.

1,000 occupiers eliminated in 4 months. 💥



During four months of offensive operations on the Oleksandrivka direction, Ukraine’s 79th Tavrian Air Assault Brigade of the 7th Rapid Response Corps eliminated 1,000 enemy soldiers — roughly two enemy companies every month. ⚔️



And… pic.twitter.com/u6iIe0BvJR — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) September 4, 2026

Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са организирани 21 руски пехотни атаки, но само 1 в Краматорското направление, откъм Часов Яр – тя е била в района на Никаноровка. Още 13 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. В Купянското направление са протекли 11 руски пехотни атаки, а в съседното от юг Лиманско направление – 9. 12 руски пехотни атаки е имало в Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и селата южно от него, както и по границата между Украйна и Русия.

Руски източници лъжливо и безпочвено твърдят, че руската армия е обкръжила 2000 украински войници североизточно от град Харков – категорично становище в дневния обзор на ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Става въпрос за твърдение на първо място на руското военно министерство за направлението към Велики Бурлук – че там били превзети селата Васюковка, Благодатно и Довжанка, а Z-каналът, следящ действията на руската армия в този сектор на фронта, добави твърдението за обкръжените 2000 украински войници. Само че няма дори една снимка, да не говорим за видео, с което руснаците да се хвалят за този уж успех. 16-ти украински корпус директно отхвърли руските твърдения.

И тази нощ руските далекобойни дронове продължиха да тормозят Украйна. В Киевска област е имало удар – пак в Бориспол, където, по думите на военновременния ръководител на Киевска област Тимур Ткаченко в официалния му канал в Телеграм е уцелена 9-етажна жилищна сграда и са ранени 2 жени, които са приети в болница. По-тежко е положението в Днипро – има 4 загинали и 6 ранени след руска въздушна атака, съобщава в официалния си канал в Телеграм Олександър Ганжа, военновременен ръководител на Днепропетровска област. В Николаев руснаците пак са стреляли по цивилна цел – един от търговските центрове на града ("Епицентър") е ударен от дронове, ранени са 72-годишен мъж и 17-годишно момиче, съобщава украинската спешна служба, която изрично посочва, че на няколко пъти е имало опити на руснаците да атакуват и служители на службата, опитващи се да помогнат на хората и да гасят пожарите.

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