Артета няма търпение за испанския дуел с Алонсо

Мениджърът на Арсенал Микел Артета чака с нетърпение двубоя с дългогодишния си приятел Шаби Алонсо, който води Челси, пише агенция "Ройтерс". Тази среща ще се състои в едно от най-големите дербита на Лондон, което ще играе в неделя, 6 септември, от 18:30 ч. българско време. До този момент Артета и Алонсо не са се срещали на най-високо ниво като мениджъри. Арсенал и Челси са безгрешни от началото на сезона във Висшата лига.

Микел Артета няма търпение за сблъсъка с Алонсо

"Наистина се радвам за него заради историята, която имаме заедно. Да се изправим един срещу друг на такова ниво и при такъв залог, водейки два от най-добрите отбори в Англия, е просто невероятно", заяви Артета. Нападението на Челси е впечатляващо до момента, като Морган Роджърс, Жоао Педро и Коул Палмър вече вкараха по няколко гола. Именно заради това Артета подчерта, че за Арсенал ще бъде ключово да контролира топката и да не им дава много шансове. "Изходът ще зависи от много фактори.

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Челси и Арсенал са безгрешни във Висшата лига

Челси изигра два отлични мача и вкарваха много, много рано головете си. Такива шансове ти дават инерция за целия мач, но ние сме способни да играем по различни начини. До момента Шаби е много успешен мениджър", каза още Артета. От началото на сезона във Висшата лига Челси победи Фулъм и Брайтън, като вкара 7 гола, но и допусна 5. От своя страна, Арсенал се наложи над новака Ковънтри и Астън Вила, като вкара 4 гола и не допусна нито един.

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