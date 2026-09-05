Кабинетът "Радев":

Артета няма търпение за испанския дуел с Алонсо

05 септември 2026, 12:38 часа 459 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Артета няма търпение за испанския дуел с Алонсо

Мениджърът на Арсенал Микел Артета чака с нетърпение двубоя с дългогодишния си приятел Шаби Алонсо, който води Челси, пише агенция "Ройтерс". Тази среща ще се състои в едно от най-големите дербита на Лондон, което ще играе в неделя, 6 септември, от 18:30 ч. българско време. До този момент Артета и Алонсо не са се срещали на най-високо ниво като мениджъри. Арсенал и Челси са безгрешни от началото на сезона във Висшата лига.

Микел Артета няма търпение за сблъсъка с Алонсо

"Наистина се радвам за него заради историята, която имаме заедно. Да се изправим един срещу друг на такова ниво и при такъв залог, водейки два от най-добрите отбори в Англия, е просто невероятно", заяви Артета. Нападението на Челси е впечатляващо до момента, като Морган Роджърс, Жоао Педро и Коул Палмър вече вкараха по няколко гола. Именно заради това Артета подчерта, че за Арсенал ще бъде ключово да контролира топката и да не им дава много шансове. "Изходът ще зависи от много фактори.

Още: ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 5 септември

Микел Артета

Челси и Арсенал са безгрешни във Висшата лига

Челси изигра два отлични мача и вкарваха много, много рано головете си. Такива шансове ти дават инерция за целия мач, но ние сме способни да играем по различни начини. До момента Шаби е много успешен мениджър", каза още Артета. От началото на сезона във Висшата лига Челси победи Фулъм и Брайтън, като вкара 7 гола, но и допусна 5. От своя страна, Арсенал се наложи над новака Ковънтри и Астън Вила, като вкара 4 гола и не допусна нито един.

Още: Тайното оръжие на сър Алекс, което замести Алан Шиърър и спечели требъла за Манчестър Юнайтед

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Арсенал Челси Висша лига Шаби Алонсо Микел Артета
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес