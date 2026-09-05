Локално примирие между Русия и Украйна: В името на ядрената безопасност

Локално примирие с посредничеството на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е влязло в сила, за да позволи ремонт на външното захранване на Запорожката АЕЦ в Украйна, съобщи тази сутрин самият надзорен орган на ООН, цитиран от Ройтерс. Контролираният от руските сили обект в Украйна е без външно захранване от 20 август и разчита на спешните дизелови генератори за охлаждане на жизненоважните си системи за безопасност.

Another IAEA-brokered localized ceasefire has taken effect to enable power line repairs necessary for the restoration of off-site power to the Zaporizhzhya NPP after a long outage, DG @rafaelmgrossi announced today.



Due to military activity on the northern side of the Dnipro… pic.twitter.com/4rbwcLXfqU — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 5, 2026

Генералният директор Гроси добави, че и Русия, и Украйна са сътрудничили конструктивно с МААЕ в името на ядрената безопасност и сигурност. Екип на МААЕ ще наблюдава ремонта по време на примирието – седмото, което генералният директор Гроси е договорил като част от усилията за предотвратяване на ядрена авария по време на конфликта.

Запасите от дизел намаляват

Запасите от дизел в централата намаляват и до дни е възможно спиране на генераторите, освен ако не бъде докарано ново гориво или не се възстанови електрозахранването, отбеляза МААЕ. Агенцията допълни, че украински техници ще започнат ремонта на линията по-късно днес, след като в района се проведе разчистване на мини.

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Припомняме, че поради военни действия в северната част на река Днепър на 20 август централата загуби връзката с единствената си останала електропреносна линия – 330-киловолтовата "Фероплавна-1". Оттогава АЕЦ "Запорожие" разчита на аварийни дизелови генератори за охлаждането на шестте си реактора и басейните за отработено гориво.

В момента централата е напът да изчерпи запасите си от дизелово гориво и е изправена пред възможно прекъсване на електрозахранването в рамките на няколко дни, освен ако не бъде възстановено отвън или не бъдат транспортирани допълнителни запаси от гориво до обекта, намиращ се в активна зона на военни действия.