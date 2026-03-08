Войната в Украйна:

Американците към Тръмп: Щом искаш война, прати сина си да се бие в Иран (СНИМКИ)

В САЩ се надигна истинска вълна от мемета, призоваващи най-малкият син на Доналд Тръмп Барън Тръмп да бъде изпратен да се бие във войната срещу Иран. По всичко изглежда, че гневът на американците заради действията на Тръмп и размислите му за евентуално изпращане на сухопътни войски в Ислямската република, расте. Потребителите в социалните мрежи публикуват изображения на 19-годишния Барън във военна униформа с хаштага "Изпрати Барън" и настояват Тръмп да го прати да воюва. 

Те дават за пример Хари, синът на крал Чарлз III, който е служил в Афганистан, посочвайки, че щом един принц (по онова време Чарлз все още бе принц) може да изпрати сина си да служи, същото може да направи и един президент. Хари действително има две мисии в Афганистан. Първоначално през 2007–2008 г. той е офицер, насочващ самолети и хеликоптери да атакуват цели, но задачите му приключват по-рано, след като медиите разкриват тайното му присъствие там и това увеличава риска за частта му. И втори път през 2012–2013 г., когато се връща в Афганистан като пилот/стрелец на хеликоптер "Apache".

Всъщност Барън Тръмп не може да влезе в армията, защото не отговаря на стандартите - той е висок 2,06 метра, докато изискванията в армията слагат ограничение от 2,03 метра поради практични съображения като размерите на униформите и военното оборудване.

Въпреки това някои потребители посочват, че се правят изключения и че когато наистина има желание, има и начин. Те дават за пример баскетболиста Дейвид Робинсън, висок 2,16 м, който е служил две години във Военноморските сили на САЩ. След като Робинсън е можел да го направи, значи и Барън може - пишат потребители.

Всъщност интересното е, че Робинсън е бил висок 1,98 м, когато постъпва във военната академия и по време на обучението си израства над определения стандарт. Тъй като вече е бил приет, му позволяват да завърши и да е две години на активна служба като офицер инженер.

Потребителите в социалните мрежи не пропускат да осмеят и Доналд Тръмп, като припомнят известния случай как той е бил освободен от военна служба. Когато е бил призован във войната във Виетнам през 1968 г., Тръмп се снабдява с медицинска справка, че има шип на петата (състояние, което причинява болка при ходене). Историята разказва, че диагнозата е била поставена като лична услуга от лекаря към бащата на Доналд и така Тръмп се спасява от военна служба.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
