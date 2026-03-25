Уж малко, но над 1 млрд. долара: Загубите във военна техника на САЩ, нанесени от Иран

В прекия военен сблъсък между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга, безспорно американците и израелците печелят с много. Единственият шанс, който Иран умело използва, е асиметрична война - атаки, които повишават икономическата цена на войната дотогава, докато противниците не могат да я понесат.
Но Иран успя да нанесе загуби и на САЩ във военно-технологично отношение - не много значими, обаче знакови. Ето ги и тях:
- общо 12 свалени дрона MQ-9 Reaper - най-големите и скъпи безпилотни летателни апарати в света, но пригодени предимно за разузнаване и полицейски операции, а не да се борят с ПВО.
- 6 повредени самолети-танкери KC-135 Stratotanker и 1 унищожен от същия вид
- 3 изтребителя F-15, свалени обаче от приятелски огън в Кувейт. На 24 март американският президент Доналд Тръмп коментира случилото се с думите, че кувейтците много се притеснили, че иранците ги атакуват и е станала грешка
- Повреден от иранската ПВО стелт-изтребител пето поколение F-35
- 1 повреден от FPV дрон хеликоптер UH-60, след атака на авиобаза
Всичко това обаче струва над 1 млрд. долара.
Междувременно 7 войници от иракската армия бяха убити, а 13 ранени, след като американски въздушен удар удари болничното заведение и инженерния отдел в базата Хабания в Анбар. Базата, която се споделя от иракската армия и уж бившата шиитска милиция Хашд ал-Шааби, беше ударена при две последователни атаки на САЩ на 24 и 25 март.
7 Iraqi Army soldiers were killed and 13 wounded after a U.S. airstrike hit the clinic and engineering department at the Habbaniyah base in Anbar.
The base, which is shared by the Iraqi Army and PMF/Hashd al-Shaabi, was struck in two consecutive U.S. attacks on March 24–25.… pic.twitter.com/FF9sFWHdst
Багдад нарече ударите сериозно нарушение на иракския суверенитет, особено защото е ударено военно медицинско заведение, и започна дипломатически консултации и консултации по сигурността.
