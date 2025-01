В Лос Анджелис: Въвежда се нощен комендантски час за опожарените райони

В районите засегнати от опустошителните пожари в Лос Анджелис е наложен полицейски час, предаде БГНЕС.

Окръжният шериф Робърт Луна обяви новите мерки, свързани с безопасността на хората. „Не можете да бъдете в тези засегнати райони. Ако сте там, подлежите на арест“, заяви той на пресконференция.

„Правим го, за да защитим постройките, къщите, които хората са напуснали, защото сме им наредили да напуснат“.

Ограничението ще бъде в сила между 18:00 и 6:00 ч. в районите на пожара в Пасифик Палисейдс и Итън. То идва в момент, когато опасенията от мародерство нарастват, а някои жители организират улични патрули и въоръжено охраняват собствените си къщи.

„Не правим това, за да създаваме неудобства на никого“, каза Луна. „Този комендантски час ще се спазва стриктно и се предприема, за да се повиши обществената безопасност, да се защити собствеността и да се предотвратят всякакви кражби или грабежи в района, който жителите са евакуирали.“ Луна заяви, че всеки, който наруши полицейския час, може да бъде вкаран в затвора.

„Дадох указания, че ако някой бъде хванат да прави това, няма да бъде цитиран и освободен. Те ще бъдат задържани. Няма да си правим шеги с това“, подчерта шерифът.

Гасенето на пожарите продължава с пълна сила, съобщи "Лос Анджелис Таймс".

Firefighters continue to battle multiple blazes around the Los Angeles area. The region is still under a red flag warning Friday before a day of relief. Follow our live blog for ongoing updates. https://t.co/TBu8DgHPjr