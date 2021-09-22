В МВФ обсъдиха обвиненията срещу Кристалина Георгиева

Смятате ли, че Българският лекарски съюз трябва да реагира и как да реагира заради изказванията на доцент Атанас Мангъров за ваксините срещу коронавируса?

Да, трябва да го изключат от съюза, ако е член, а ако не е - публично да излязат с позиция

Може да го смъмрят, но няма нужда да се вдига толкова публичен шум

Не, доцентът може да си говори каквото иска

Не мога да преценя