Рокада в Белия дом: Стивън Милър е новият шеф на канцеларията на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е назначил за нов шеф на канцеларията си. Това е Стивън Милър. Американския държавен глава се е спрял в избора си на един от най-ярките си политически съратници за преструктуриране на работата в Белия дом след загубата на контрола над Конгреса от страна на републиканците на междинните избори тази седмица. Милър ще замени на поста Сузи Уайлс, която го заемаше досега.

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Кадровите размествания стават само дни, след като избирателите, недоволни от състоянието на икономиката и войната с Иран, наказаха тежко Републиканската партия на междинните избори във вторник.

В публикация в социалните мрежи Тръмп определи Милър като "един от най-доверените си съветници", а за Уайлс заяви, че е свършила "изключителна работа".

Президентът заяви, че промяната ще влезе в сила от понеделник.

По думите му Уайлс ще остане на работа в политическия му екип.

Демократите вече се готвят да разследват Милър. Шефът на демократите в Сената на Конгреса на САЩ Чък Шумър обеща, че ще бъде яростен противник на новия шеф на канцеларията на Белия дом. "Стивън Милър е архитект на едни от най-варварските и безчовечни политически мерки на това правителство. Тръмп не можеше да направи по-лош избор. Нашите демократически мнозинства ще се борят срещу всяка негова стъпка", закани се Шумър. The New York Times обаче пише, че за да вземе поста, Милър се е опитал "да укроти" Тръмп и да няма война с Иран.