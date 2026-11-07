САЩ обявиха щедра награда за разкрития около ядрените тайни на Техеран

САЩ обявиха награда от 20 млн. долара за информация, свързана с иранската ядрена програма, предаде ДПА, като се позовава на сайта на американското правителство и на Централното командване на американската армия. Програмата на Държавния департамент на САЩ "Награди за правосъдие" "предлага награда в размер до 20 млн. долара и възможно предоставяне на убежище за всяка информация, свързана с ядрената програма на Иран, включително за обекти за техника и за персонал - например учени, както и за движението на въпросните хора", се казва в уебсайта.

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Централното командване на американската армия (СЕНТКОМ), което отговаря за военните операции на САЩ в Близкия изток, обяви на свой ред наградата в профила си в социалната платформа X.

Rewards for Justice is offering a reward of up to $20 million and possible relocation for information about Iran’s nuclear program, including its facilities, equipment, and associated personnel, such as those in the scientific community, or the movement of any of the above. Submit a tip: https://t.co/A8uRQJSosj — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви като цел номер 1 на започналата с американско-иазраелските удари срещу Техеран на 28 февруари тази година да се попречи на Ислямската република да разработи ядрено оръжие.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че вчера американската армия е нанесла нови ограничени удари по Иран, а тяхната цел са били системи за противовъздушна отбрана. ОЩЕ: "Отне ни не повече от 15 минути": Тръмп за новите удари срещу Иран