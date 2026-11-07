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САЩ обявиха щедра награда за разкрития около ядрените тайни на Техеран

07 ноември 2026, 8:15 часа 747 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
САЩ обявиха щедра награда за разкрития около ядрените тайни на Техеран

САЩ обявиха награда от 20 млн. долара за информация, свързана с иранската ядрена програма, предаде ДПА, като се позовава на сайта на американското правителство и на Централното командване на американската армия. Програмата на Държавния департамент на САЩ "Награди за правосъдие" "предлага награда в размер до 20 млн. долара и възможно предоставяне на убежище за всяка информация, свързана с ядрената програма на Иран, включително за обекти за техника и за персонал - например учени, както и за движението на въпросните хора", се казва в уебсайта.

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Централното командване на американската армия (СЕНТКОМ), което отговаря за военните операции на САЩ в Близкия изток, обяви на свой ред наградата в профила си в социалната платформа X.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви като цел номер 1 на започналата с американско-иазраелските удари срещу Техеран на 28 февруари тази година да се попречи на Ислямската република да разработи ядрено оръжие.

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По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че вчера американската армия е нанесла нови ограничени удари по Иран, а тяхната цел са били системи за противовъздушна отбрана. ОЩЕ: "Отне ни не повече от 15 минути": Тръмп за новите удари срещу Иран

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Награда иранска ядрена програма
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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