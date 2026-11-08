Как се чувствате като загубил: Тръмп не отговори и се врътна (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп избегна въпроса как се чувства като загубил изборите за Конгреса - той просто се завъртя и избяга от журналистите, които му задаваха въпроси. Видеозапис от импровизирания брифинг показа реакцията - Още: "Горе главата": Шефът на НАТО утешава Тръмп след изборния крах

Trump was asked what it feels like to lose The president simply turned around and walked away. He could have told the reporter to f*ck off or insulted him, as he usually does. Did his therapist tell him to behave himself, or did Melania give him an earful? — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2026

Загубата на Конгреса от републиканците беше обяснена от Тръмп преди няколко дни така - моето име не беше на бюлетината. Той директно говори и как кандидатите на републиканците не били достатъчно добри да привлекат и убедят гласоподавателите.

Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че основната причина за загубата е войната в Иран. Тръмп на няколко пъти също говори за това, но постоянно с оправдания, че трябвало да се направи, иначе Иран щял да има ядрени оръжия. Друга причина, която обаче не се обсъжда в България, е прелялата чаша по отношение на корупцията - непрекъснати коментари и данни за съсредоточаване на държавен ресурс в кръга на Тръмп, включително обществени поръчки, но също и движения на борсата - ОЩЕ: Разследване дали Тръмп и антуража му печелят милиарди заради войната в Иран с измама: Любимият вестник на президента на САЩ го поиска

Всъщност колко точно загубиха републиканците все още се изброява щат по щат - и двете камари на Конгреса обаче вече са под контрола на демократите.

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