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Как се чувствате като загубил: Тръмп не отговори и се врътна (ВИДЕО)

08 ноември 2026, 10:31 часа 270 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Как се чувствате като загубил: Тръмп не отговори и се врътна (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп избегна въпроса как се чувства като загубил изборите за Конгреса - той просто се завъртя и избяга от журналистите, които му задаваха въпроси. Видеозапис от импровизирания брифинг показа реакцията - Още: "Горе главата": Шефът на НАТО утешава Тръмп след изборния крах

Загубата на Конгреса от републиканците беше обяснена от Тръмп преди няколко дни така - моето име не беше на бюлетината. Той директно говори и как кандидатите на републиканците не били достатъчно добри да привлекат и убедят гласоподавателите.

Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че основната причина за загубата е войната в Иран. Тръмп на няколко пъти също говори за това, но постоянно с оправдания, че трябвало да се направи, иначе Иран щял да има ядрени оръжия. Друга причина, която обаче не се обсъжда в България, е прелялата чаша по отношение на корупцията - непрекъснати коментари и данни за съсредоточаване на държавен ресурс в кръга на Тръмп, включително обществени поръчки, но също и движения на борсата - ОЩЕ: Разследване дали Тръмп и антуража му печелят милиарди заради войната в Иран с измама: Любимият вестник на президента на САЩ го поиска

Всъщност колко точно загубиха републиканците все още се изброява щат по щат - и двете камари на Конгреса обаче вече са под контрола на демократите.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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