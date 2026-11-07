ЦРУ проверява шефа на Nvidia за интимна връзка с китайска Мата Хари

Американското правителство смята, че Дженсън Хуанг, главният изпълнителен директор на американската технологична компания Nvidia, е имал интимна връзка с Алис Хуанг, китайска гражданка, която според американското разузнаване е била вербувана от Министерството на държавната сигурност на Китай. Това пише Financial Times, позовавайки се на източници.

Изданието съобщава, че Белият дом и ЦРУ са отказали коментар, както и Nvidia.

Публикацията на FT дойде ден след като висши републиканци поискаха от Дженсън Хуанг да свидетелства пред закрито заседание на комисиите на Камарата на представителите на САЩ по Китай, външните работи и разузнаването. Законодателите искат да го разпитат относно доклад в The Japan Times, че американското разузнаване смята, че е бил цел на китайска шпионска операция.

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На фона на засилващата се конкуренция между САЩ и Китай в областта на изкуствения интелект, американските власти затягат контрола си върху веригите за доставки на чипове за Китай. САЩ се опасяват, че тези чипове биха могли да ускорят модернизацията на китайската армия.

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