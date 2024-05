Военен изтребител се разби в САЩ (ВИДЕО)

Инцидентът е станал във вторник следобед близо до международното пристанище на Албакърки. Самолетът е пътувал към военновъздушната база Едуардс в Южна Калифорния, като е катастрофирал малко след като е излетял от Албакърки. ОЩЕ: Американските ВВС с уникално ВИДЕО: Хеликоптер CH-53K пренася изтребител F-35 и едновременно зарежда във въздуха

A military fighter jet has crashed near an airport in New Mexico, USA - Fox News



The pilot managed to eject. He was taken to the hospital.



The plane was a developmental model of the F-35 fighter jet, two Defense Department officials told CBS News.