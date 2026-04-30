Войната в Иран и разходите за нея: Демократите поставиха натясно Пийт Хегсет (ВИДЕО)

Министърът на отбраната Пийт Хегсет влезе в остър спор с демократите в Камарата на представителите, които многократно го обвиниха в подвеждане на обществеността относно войната на администрацията на Тръмп в Иран и несправедливо уволнение на висши военни ръководители. Шестчасовото изслушване на Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите, уж възможност за Хегсет и генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, да защитят рекордното искане на администрацията за бюджет за отбрана от 1,5 трилиона долара, бързо се превърна в остри и често лични заяждания между членове на комисията и войнствения лидер на Пентагона.

„Най-голямото предизвикателство, най-големият противник, пред който сме изправени в този момент, са безразсъдните, безотговорни и пораженчески думи на конгресмените демократи и някои републиканци“, каза Хегсет във встъпителното си изявление, отклонявайки се от подготвените си забележки, публикувани преди изслушването.

Коментарите на Хегсет по време на първите му публични показания от началото на войната в Иран бяха насочени към критиките на законодателите към начина, по който администрацията на Тръмп се е справила с конфликта, който според изпълняващия длъжността контрольор на Пентагона е струвал около 25 милиарда долара досега, най-вече поради хилядите боеприпаси, използвани за поразяване на повече от 13 000 цели в съвместната американско-израелска кампания.

Въпреки че прекратяването на огъня до голяма степен се спазва през последните няколко седмици, Вашингтон и Техеран са в застой в преговорите си за мирно споразумение, което би сложило официален край на войната. Президентът Доналд Тръмп поиска Иран да отвори отново Ормузкия проток и напълно да прекрати ядрената си програма. Иранците заявиха, че няма да се ангажират с нищо, докато САЩ не вдигнат военноморската си блокада на пристанищата на страната.

Демократите, в опит да представят войната като несправедлива тежест за американските данъкоплатци преди междинните избори през ноември, твърдят, че администрацията на Тръмп не е успяла да се подготви достатъчно за потенциалните икономически последици от конфликта и не е имала ясен план за излизане от него. Те подчертаха повишената цена на бензина и предупредиха, че прекъсването на търговското корабоплаване, включително на торовете, заради войната може да доведе до скок на цените на храните.

„Накъде отива това? Какъв е планът за постигане на целите ни?“, попита конгресменът Адам Смит, водещ демократ в комисията, по време на встъпителните си думи. Хегсет яростно оспори обвиненията, като често се опитваше да говори през демократите по време на определеното им време да задават въпроси. Войната с Иран, каза той, е „удивителен военен успех“ и си заслужава цената, ако означава да се предотврати придобиването на ядрено оръжие от страна на Иран – едно от многото оправдания, които администрацията е предложила за започване на конфликта.

„Моето поколение разбира колко дълго бяхме в Ирак, колко дълго бяхме в Афганистан, колко дълго бяхме във Виетнам“, каза той, твърдейки, че демократите подкопават военните усилия само след два месеца. „Точно така. Очертава ли се тази война да бъде точно такава?“, попита в по-късен разговор конгресменът Криси Хулахан (демократ от Пенсилвания).

Тръмп преди това прогнозира, че военната операция на САЩ може да продължи около четири или пет седмици, но е променял прогнозния си график в различни моменти от конфликта Администрацията не е поискала от Конгреса да разреши войната преди началото на атаките в края на февруари, а републиканците са гласували против множество усилия, водени от демократите, за спиране на боевете.

Смит, водещ демократ в комисията, също критикува предложения от администрацията бюджет за отбрана, твърдейки, че огромната сума е нереалистична, като се има предвид дълга на страната от близо 40 трилиона долара. Много демократи вече сигнализираха, че ще се противопоставят на толкова висока сума, въпреки че Пентагонът - и много републиканци в Конгреса - твърдят, че общата сума е необходима за попълване на запасите от боеприпаси, изразходвани по време на войната с Иран, и за да се справим с противници на САЩ като Русия и Китай.

Хегсет ще даде показания пред Комисията по въоръжените сили на Сената в четвъртък, където се очаква да бъде изправен пред подобни въпроси относно войната в Иран и управлението на Пентагона.

Пийт Хегсет влезе в остър спор по време на оспорваното изслушване в Конгреса в сряда заради твърдения, че американски команден пункт в Кувейт е бил неподготвен за атака с ирански дрон, при която бяха убити шестима войници и ранени десетки други. Когато Делуцио попита Хегсет дали е могло да се направи нещо друго, за да се защити постът от атаката в първия ден на конфликта, секретарят каза: „Като отдел, ние направихме всичко възможно на мое ниво и на всеки ешелон надолу, за да осигурим максимална защита на нашите войски.“

WATCH: Rep. Pat Ryan confronts Pete Hegseth over the Iranian attack that killed six U.S. service members in the Port Shuaiba drone attack on March 1.



Ryan details failures in U.S. defenses in the area, citing survivor testimony.



Hegseth: Are you just going to monologue…

Делуцио – демократ от Фокс Чапъл, както и американският конгресмен Пат Райън, демократ от Американския конгрес, разпитаха Хегсет по време на изслушването на Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите относно репортажи на CBS News, цитиращи неназовани войници в базата, които са заявили, че тяхното подразделение е „неподготвено да осигури каквато и да е защита за себе си“ и базата и „е неукрепена позиция“.

При изслушването бе засегнат и въпросът с удара по училище в Иран. При атаката загинаха близо 200 души, повечето от които деца. "Тази нещастна ситуация все още е под разследване. Няма да свържа разходи с нея", отговори Хегсет.

Khanna: How much did it cost American taxpayers, in terms of the strike on the Iranian school where kids were killed, in terms of the missiles we used?



Hegseth: That unfortunate situation remains under investigation. I wouldn't tie a cost to that.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел, бивш кандидат на републиканците в конгресния окръг, когото Делуцио сега представлява, отговори на твърденията срещу X, като заяви, че „са взети всички възможни мерки за защита на нашите войски – на всяко ниво“. „Трудно ми е да разбера как вашият отговор и отговорът на вашия говорител са, че са взети всички възможни мерки“, каза Делуцио по време на изслушването в Конгреса, твърдейки, че „няма защита за удари отгоре“.

Относно противоречивите версии, Делуцио попита Хегсет: „Наричате ли тези хора (войниците, които говориха с CBS News) лъжци?“ „Не наричам войските ни лъжци“, каза Хегсет. „Всичко, което знам, е, че положихме всички възможни усилия в началото на тази кампания, за да осигурим защитата на войските си“, обясни той.

След като Делуцио продължи да настоява по въпроса, Хегсет посочи Делуцио и Райън и каза: „Вие двамата ме омаловажавате, че не ме интересува преминаването на нашите войски. Това е омаловажаване и очерняне по всякакъв начин. Никой не се интересува повече от съдбата на нашите войски“.

Делуцио също така разпита Хегсет за коментар, който той направи по време на пресконференция през март, в който каза: „Ще продължим да настояваме, ще продължим да напредваме, без пощада, без милост за враговете ни.“ „Това ли е вашето напътствие, че очаквате войските ни да са в опасност, ако чужд враг се предаде и сложи оръжие, а те не трябва да ни дават милост и да ги убиват?“ попита Делуцио. „Моите командири знаят точно какви са насоките за всяка една мисия. И познават всяко средство, с което разполагат“, каза Хегсет.

„Господин секретар, като отказвате да отговорите, мисля, че говорите много“, отговори Делуцио, бивш военноморски офицер. „Мисля, че това е опасно нещо. Всички знаем очакванията. Знаем закона на войната. Знаем кое е законно. Очаквам и нашите командири да знаят това“, добави той.

В първите си публични показания от началото на войната в Иран преди два месеца, министърът на отбраната Пит Хегсет многократно се е карал с демократите относно начина, по който е водил войната и е управлявал Пентагона. В един момент от изслушването, свикано от Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите, което продължи няколко часа, Хегсет каза: „Най-големият противник, с който се сблъскваме в този момент, са безразсъдните, безотговорни и пораженчески думи на конгресмените демократи и някои републиканци.“

В една от раздразнителните реплики, представителят Адам Смит (демократ от Вашингтон), високопоставен член на комисията, постави под въпрос обосновката за войната, ако ядрената програма на Иран е била „унищожена“, както твърди администрацията. „Трябваше да започнем тази война, току-що казахте, преди 60 дни, защото ядреното оръжие беше непосредствена заплаха“, каза Смит. „Сега казвате, че е било напълно унищожено“, добави той.

Хегсет отговори, че ядрената програма на Иран е унищожена, но не и амбициите му. „Те не се бяха отказали от ядрените си амбиции“, каза той. „И имаха конвенционален щит от хиляди ракети“, добави той.

Изявлението на Хегсет противоречи на собствената му оценка преди по-малко от година, след като президентът Тръмп удари ядрените обекти на Иран в операция „Полунощен чук“. „Ядрените амбиции на Иран бяха заличени“, каза той пред репортери на брифинг за пресата през юни 2025 г. Иран не е обогатявал уран след атаките през юни, съобщиха американски представители.

Войната в Иран струва на данъкоплатците 25 милиарда долара

Служител на Пентагона, отговарящ за бюджета, заяви пред законодателите, че операциите в Иран досега са стрували 25 милиарда долара, което е първият път, в който Пентагонът предоставя оценка на разходите за двумесечната война.

Хегсет бе обвинен, че войната струва по 600 долара на всеки един американец. „Каква е цената на това Иран да има ядрено оръжие?“, попита в отговор министърът на отбраната.

Moulton: Do you know how much your war costs the average American taxpayer?



Hegseth: What is the cost of Iran having a nuclear weapon?

Джей Хърст, изпълняващ длъжността контрольор на Пентагона и главен финансов директор, заяви, че оценката от 25 милиарда долара включва разходите за боеприпаси при ударите и разходите за експлоатация на самолети и кораби, както и унищожено оборудване. Подробности не са предоставени на Конгреса и първоначалната оценка вероятно ще нарасне, тъй като операциите в Близкия изток продължават и САЩ поддържат блокада на иранските пристанища. Оценката от 25 милиарда долара би била в допълнение към искането на Министерството на отбраната за 1,5 трилиона долара за бюджетната 2027 година.

В средата на март висш служител на администрацията заяви пред The ​​Wall Street Journal, че Пентагонът е поискал от Белия дом 200 милиарда долара за войната. По време на изслушването Хърст каза на законодателите, че оценката за 200 милиарда долара „не е точна“.

Хегсет прекара сряда в защита на механизма на Пентагона за смекчаване на цивилните щети, въпреки доказателствата, че той постоянно е предприемал стъпки за подкопаването му. „Знам, че няма държава на планетата Земя, която да предприема повече мерки, за да гарантира, че вредите или жертвите сред цивилното население са сведени до минимум, отколкото Съединените американски щати и това военно министерство. И това е факт“, каза той пред Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите.

Pete Hegseth:



I know that there is no country on planet Earth that takes more measures to ensure that civilian harm or civilian casualties are minimized than the United States of America and this War Department.



That is a fact.

Но Хегсет разори службите на Пентагона, отговорни за смекчаване на вредите сред цивилното население, и уволни главните съдии-прокурори на ВВС и армията, за да избегне „пречки пред заповедите, издавани от главнокомандващ“. Изтъкнати бивши военни и членове на Конгреса многократно са се изказвали за усилията на Хегсет да подкопае независимостта на военните юрисконсулти и да подкопае военното правосъдие.

По време на изслушването в сряда, Моултън заяви, че „заповедта за липса на милост или липса на оцелели е военно престъпление съгласно Женевските конвенции. Разбирате ли, че това е убийство?“ На въпроса дали поддържа изявлението си, Хегсет отговори: „Министерството на войната се бори за победа и ние гарантираме, че нашите бойци имат правилата за водене на бой, необходими за максимална ефективност“. Хегсет отвърна на Мутон, заявявайки, че той намеква, че войските получават незаконни заповеди.

Уволненията на генерали

Един от най-критичните коментари на републиканците дойде от конгресмена Остин Скот от Джорджия, който възрази срещу отстраняването на Хегсет този месец на началника на щаба на армията, генерал Ранди Джордж, и заяви, че е изпратил писмо до Пентагона с искане за отговори по въпроса. Хегсет многократно отказваше да отговаря на въпроси относно мотивите си да поиска пенсионирането на генерала преди края на четиригодишния му мандат. Откакто пое управлението на Пентагона миналата година, министърът е прочистил висшите военни редици от множество генерали и адмирали, често без публично обяснение.

Няколко пъти Хегсет беше питан защо е уволнил ген. Ранди Джордж, бившия началник на щаба на армията, и други генерали и адмирали, но той отказа да даде подробности. „От уважение към тези служители, не обсъждам естеството на отстраняването“, каза Хегсет. „Много е трудно да се промени културата на отдел, който е бил разрушен от грешна перспектива, със същите служители, които са били там“, каза той. „Имахме нужда от ново ръководство“, каза той по време на един разговор с конгресменката Криси Хулахан (демократ от Пенсилвания).

Хулахан отговори: „Нямате как да обясните защо уволнихте един от най-отличените и забележителни мъже, служили някога на нацията, и отговорът ви е много незрял начин да отговорите на молбата ми.“

Конгресменът Дон Бейкън (републиканец от Небраска), чест критик на администрацията, също обърна внимание на уволнението или принудителното пенсиониране на толкова много висши военни офицери под ръководството на Хегсет и отбеляза, че комисията споделя „двупартийна загриженост“ относно уволненията. „Много е трудно да се промени културата на отдел, който е бил разрушен от грешни перспективи, със същите служители, които са били там“, каза Хегсет след допълнителни въпроси от Хулахан.

Представителката Джен Киганс (републиканка от Вирджиния), която има силно военноморско присъствие в своя район, отделно поиска от Хегсет да обясни уволнението миналата седмица на Джон Фелан като министър на военноморските сили – ход, който демократите и републиканците открито поставят под въпрос, докато въоръжените сили са във война. „Време беше за ново ръководство и нова посока по отношение на бързото постигане на тези цели“ за ВМС, каза Хегсет. „Личният състав е политика“, продължи той.

На въпрос за решението на Пентагона да премахне няколко армейски офицери от списък, в който са предвидени за повишение в бригаден генерал, Хегсет отговори, че решението е част от по-голям преглед на военните съвети за повишение. „Очаквам, че и други служители ще бъдат отстранени“, каза Хегсет.