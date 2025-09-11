Войната в Украйна:

За 14-ти път: Отказаха на убиеца на Джон Ленън условно освобождаване

11 септември 2025, 09:47 часа 318 прочитания 0 коментара
За 14-ти път: Отказаха на убиеца на Джон Ленън условно освобождаване

Мъжът, който застреля Джон Ленън пред дома му в Манхатън през 1980 г., за 14-и път получи отказ за условно освобождаване, съобщиха от затворническите власти в Ню Йорк, цитирани от АП и БТА. 70-годишният Марк Дейвид Чапман се яви пред комисията по условно освобождаване на 27 август, а решението беше публикувано наскоро онлайн от  властите. Чапман застреля Ленън вечерта на 8 декември 1980 г., докато музикантът и съпругата му Йоко Оно се прибираха в апартамента си в Дакота билдинг в  Манхатън. Само часове по-рано Ленън беше подписал автограф върху копие от новия си албум Double Fantasy, което Чапман му подал.

Малко след стрелбата Чапман беше арестуван – седял недалеч от мястото на престъплението с екземпляр от романа на Дж. Д. Селинджър „Спасителят в ръжта“. Ленън беше едва на 40 години.

Съжалявал за убийството

Снимка Getty Images

Протоколът от последното заседание на комисията още не е публично достъпен. В предишни изслушвания Чапман е изразявал съжаление за убийството.

„Знаех какво правя. Знаех, че е зло и грешно, но исках толкова много слава, че бях готов да жертвам всичко – дори човешки живот“, каза той пред комисията през 2020 г.

В момента Чапман излежава присъда от минимум 20 години до доживот в затвора „Грийн Хейвън“, намиращ се на север от Ню Йорк.

Следващото му изслушване за условно освобождаване е насрочено за февруари 2027 година.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Джон Ленън Затвор освобождаване Марк Дейвид Чапман
