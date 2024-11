Заради държаните все още заложници: САЩ блокираха резолюция на ООН за прекратяване на огъня в Газа

Съединените щати блокираха приемането на резолюция на ООН, призоваваща за незабавно прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде NEXTA.

Заместник-посланикът на САЩ в ООН Робърт Уд наложи вето на резолюцията в Съвета за сигурност. Всички останали 14 членове на съвета гласуваха "за" приемането на резолюцията. Преговорите по текста се проточиха седмици наред, припомня ДПА.

САЩ са верен съюзник на Израел и твърдо настояват прекратяването на огъня да се обвърже с освобождаването на израелските заложници в Газа.

Израелските сили убиха най-малко 33 палестинци в ивицата Газа днес, включително служител на спасителните служби, съобщи Ройтерс, позвовайки се на здравните власти в анклава. Израелските войски задълбочиха операциите си в северната част на Газа, бомбардирайки болница и взривявайки домове.

