Американски федерални служби използват софтуер за хакване на телефони на компания, свързана с руската ФСБ

Американската служба за имиграция и митнически контрол (ICE) използва хакерска програма на компанията Oxygen Forensics за извличане на данни от смартфони. Хакерският софтуер е свързан с компания, имаща връзки с Русия и с бивши служители на руската ФСБ (Федералната служба за сигурност). Това се казва в анализ и разследване, цитирани от експерти като Олга Лаутман, старши изследовател в Center for European Policy Analysis (CEPA), и журналиста Андрей Лучков. Софтуерът, наред с всичко останало, позволява достъп до геолокация, изтрити файлове, метаданни, съдържание на различни приложения.

Компанията Oxygen Forensics е регистрирана в щата Вирджиния, САЩ. Но неин предшественик е фирмата Oxygen Software, основана в Москва от двама руски разработчици през ранните 2000-те години. Oxygen Software е развивала системи за извличане на данни, които са били използвани от руските органи, включително от ФСБ и Министерството на вътрешните работи на Русия. Извличаните данни са били използвани в Русия в политически чувствителни наказателни преследвания. Отделно, през 2021 г. Oxygen е получила лиценз от ФСБ, който ѝ е позволил да извършва работа, включваща криптографски технологии. А един от разработчиците в нея е сред най-издирваните хакери на ФБР, пише M.I.O.

Кои американски федерални агенции използват този софтуер

Сред агенциите, които са имали договори с Oxygen Forensics и използват нейни продукти, освен ICE, са също ФБР (FBI), Агенцията за борба с наркотиците (DEA), Службата за митническа и гранична защита (CBP), Държавният департамент на САЩ.

Според информацията, сключените договори на федералните агенция за използване то този софтуер са валидни най-малко до 2026 г., а софтуерът остава част от инструментариума на федералните агенции.

