Х обжалва глобата за милиони, наложена от ЕС

Социалната мрежа X, собственост на Илон Мъск, съобщи, че е подала жалба до Съда на Европейския съюз срещу глоба в размер на 120 млн. евро, наложена от изпълнителния орган на блока.

„Това решение на ЕС е резултат от непълно и повърхностно разследване“, написа онлайн екипът на X по въпросите на глобалната държавна политика, цитиран от АФП и БГНЕС.

Европейската комисия, която през декември санкционира платформата за нарушения на правилата за дигитално съдържание, заяви, че е запозната с обжалването и е „готова да защитава решението си в съда“.

Спасиана Кирилова
