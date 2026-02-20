Тръмп ще вади на показ доказателства за НЛО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще нареди на американските агенции, включително на Министерството на отбраната, да "започнат процеса на идентифициране и публикуване" на правителствени документи за извънземни и извънземен живот. Тръмп направи това изявление в публикация в Truth Social, след като по-рано през деня обвини Барак Обама, че е разкрил класифицирана информация, когато бившият президент заяви в подкаст миналата седмица, че "извънземните са реални".

Няколко часа по-късно той публикува в Truth Social, че "въз основа на проявения огромен интерес" ще поиска да бъдат разсекретени файлове, "свързани с извънземни и извънземния живот, неидентифицирани въздушни феномени (UAP) и неидентифицирани летящи обекти (НЛО), както и всякаква друга информация, свързана с тези изключително сложни, но изключително интересни и важни въпроси".

Вечен интерес към НЛО

През последните години в САЩ се наблюдава подновен обществен интерес към НЛО и извънземния живот, предизвикан през 2017 г. от съобщения за тайна програма на Пентагона за разследване на свидетелствата на пилоти и други членове на американските въоръжени сили, които са докладвали, че са видели странни обекти в небето, припомня BBC.

През 2022 г. Конгресът проведе първите изслушвания по въпроса за НЛО от 50 години насам, а Пентагонът обеща по-голяма прозрачност по въпроса, като създаде специален офис за събиране на доклади за всички военни срещи с НЛО.

През следващата година комисия на Камарата на представителите на САЩ по темата не представи никакви сензационни новини, нито потвърждение за извънземен живот. В доклад от 2024 г. Пентагонът заяви, че "няма доказателства" за срещи на американското правителство с извънземен живот и че повечето наблюдения на НЛО са просто обикновени обекти.