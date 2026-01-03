Зловещо земетресение в Мексико: Има жертви, пострадала е болница (ВИДЕО)

Силно земетресение с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер разтърси Мексико в петък, 2 януари, то е усетено в южните и централните райони на страната, съобщи Associated Press. Според Националната сеизмологична агенция на Мексико, епицентърът на земетресението е бил близо до град Сан Маркос в щата Гереро, недалеч от курорта Акапулко на тихоокеанското крайбрежие. Геоложката служба на САЩ съобщи, че трусовете са станали на дълбочина приблизително 35 километра.

Свлачища

Държавната агенция за гражданска защита съобщи за свлачища в района на Акапулко и по няколко държавни магистрали. След първоначалните трусове, жителите и туристите в Мексико Сити и Акапулко излязоха по улиците. Трусовете прекъснаха първия пресбрифинг на президента Клаудия Шейнбаум за новата година поради задействане на сеизмична аларма.

Terrifying moment as building shake violently during 6.5-magnitude earthquake in Mexico pic.twitter.com/wuZP8fN0HJ — Sara Leila (@Leila09Sara) January 3, 2026

Губернаторът на щата Гереро Евелин Салгадо обяви, че 50-годишна жена е загинала в резултат на срутването на жилищна сграда в село близо до епицентъра. Също така болница в град Чилпансинго е претърпяла значителни щети и пациентите са били евакуирани.

Според властите оценката на въздействието на земетресението все още продължава.

