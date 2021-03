"Крайният срок" за изтегляне на САЩ от Афганистан приближава, но те засега остават

Тъй като САЩ вероятно няма да могат да изтеглят войските си до крайния срок, договорен с талибаните на 1 март 2021 г., Вашингтон се опитва да сключи възможно най-скоро ново предварително споразумение с талибаните, надявайки се, че това ще позволи на президента администрацията Джо Байдън най-накрая ще сложи край на „най-дългата война в американската история", според The Washington Post.

Както съобщават кореспондентите на американското издание, все по-спешни стават дискусиите във Вашингтон за афганистанския контингент на американските въоръжени сили от 2500 военнослужещи като краен срок, договорен с талибаните от администрацията на. Според вестника, въпреки че екипът на Байдън все още не е взел решение за удължаване на присъствието на войски, някои служители и експерти отбелязват, че настоящата президентска администрация вероятно ще отложи окончателното оттегляне на войски. Целта е спечелване на време за прокарване на предложението за „споделяне на властта", с което администрацията се надява да помогне за излизане от задънената улица между талибаните и афганистанското правителство.Както заяви, талибаните добре осъзнават факта, че перспективата за отлагане на крайния срок за изтегляне на войските става все по-реална, но те, подобно на своите „спонсори" в Пакистан, вероятно ще подкрепят подобно решение. Подобно на Обама и Тръмп, Байдън си е поставил за цел да сложи край на войната в Афганистан,от 2001 г. насам, пише The Washington Post. Когато Обама обмисляше увеличаване на афганистанския контингент през 2009 г., Байдън, тогава вицепрезидент, се опита - макар и неуспешно - да го убеди, че Афганистан има нужда от по-„слаб“ подход, който предполага, че на територията на страната ще действат малки сили, които ще се занимават предимно с борбата с тероризма. Сега, когато самият Байдън стана държавен глава, той трябва да маневрира между предупрежденията на военните съветници за рисковете от внезапно изтегляне на войските и собственото си желание да напусне Афганистан, заедно с все по-настоятелните искания за прекратяване на войната от членовете на Конгресът на САЩ от двете основни партии.И докато дискусиите продължават в Америка, талибаните вече се възползват от намаляването на броя на чуждестранните войски, разширявайки влиянието си в определени провинции, където преди това не им е било позволено да бъдат разположени, подчертава вестникът. Администрацията на Байдън посочи тази вълна на насилие като само един аспект от нежеланието на талибаните да спазват условията на сделката, сключена с Вашингтон по времето на Тръмп миналата година.В същото време някои афганистански правителствени служители, които са наясно с високия риск от военно поражение от страна на талибаните, отчаяно искат американците да останат в страната и затова се опитват да окажат натиск за връщане към споразумението със Съединените щати. На свой ред лидерите на талибаните - поне публично - призовават Вашингтон да изтегли войските в съответствие със сделката. Дори когато съветниците на Байдън подготвяха преглед на политическия курс в афганистанската посока, представители на военното командване очертаха възможните рискове от „преждевременно“ изтеглянето на войските, включително голямата вероятност за гражданска война, повишената опасност от терористични атаки срещу американски граждани, както и връщане на трудно постигнатия напредък по отношение на правата на човека в Афганистан, припомня колумнистът на Washington Post.Някои военни служители също предупреждават, че просто не остава време за оттегляне до настоящия срок без големи логистични проблеми и проблеми със сигурността - в края на краищата, докато военният персонал и цивилните служители на военните фирми-изпълнители могат да бъдат евакуирани по въздух, прибързаното изтегляне не само ще изисква, но може да доведе и до намаляване на броя на американската дипломатическа мисия в Кабул, подчертава журналистът. Както, която беше главен съветник на американския президент по Афганистан от 2017 до 2021 г., заяви в интервю за WP, талибаните, за които изтеглянето на чужди сили е една от основните цели, все още могат да се съгласят да отложат крайният срок за евакуация на американците, макар и само защото, играейки роля в мирния процес, те придобиват легитимност в очите на международната общност, като в дългосрочен план могат да постигнат отмяна на санкциите и да осигурят подкрепа за своето бъдещо правителство. „Талибаните имат какво да загубят, ако декларират, че всичко е приключило и се върнат към широкомащабни военни действия" - цитира изданието думи на Къртис.Според The Washington Post, преди две седмици американската страна в писмо от ръководителя на Държавния департамент Антъни Блинкен до афганистанския президентизрази предложение за създаване на ново преходно правителство в Афганистан, очевидно предполагащо запазването на присъствие на чужди войски след 1 май.Амбициозната дипломатическа инициатива, очертана в посланието на Блинкен, включва предложение за среща между ръководителите на външните министерства на Русия, Китай, Индия, Пакистан, Иран и САЩ, насрочена за 26 март, която твърди, че е първата среща на върха от много години с участието на представители на Вашингтон и Техеран. Освен това през следващия месец в Турция трябва да се състои среща между талибаните и афганистанското правителство.Въпреки че администрацията на Байдън обеща да действа, обсъждайки всички стъпки със съюзниците, които също поддържат военно присъствие на афганистанска територия, служители от няколко европейски държави признаха в интервю за The Washington Post, че САЩ избраха да не им предоставят предварително подробна информация за предложенията на Блинкен. „Не бих го нарекъл дискусия, а по-скоро селективна информация“ - подхвърли един високопоставен европейски дипломат, който поиска да остане анонимен. А представител на друга държава, участваща в коалицията, водена от Съединените щати, каза, че неговите колеги са научили за писмото на Блинкен едва след като са прочели за него в медиите.Въпреки факта, че броят на войските от останалите страни от коалицията в Афганистан надвишава броя на американските войски в страната, те все още зависят от САЩ за въздушно прикритие, разузнаване и логистика, отбелязва колумнистът на WP. По тази причина членовете на коалицията вече ясно заявиха, че няма да могат да останат в Афганистан, ако САЩ изтеглят войските си, и заявиха, че те също няма да имат достатъчно време да извършат „организирана“ евакуация на своите сили преди 1 май, пише изданието.Ганчо Каменарски