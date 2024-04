Руска лятна офанзива 2024: Запорожие, Одеса и Николаев – оценка

В пространен анализ в канала си в Телеграм Машовец посочва някои очевидни пречки:

Машовец посочва изрично, че в Южна Украйна има значителни руски сили – 7 комбинирани армии (сред тях 58-ма, 18-та, 49-та, 5-та, 29-та, 35-та и 36-та) плюс основната част от 14-ти руски армейски корпус, както и 3 въздушнодесантни дивизии (сред тях 7-ма, 76-та и 104-та) и 2 бригади на руската морска пехота (сред тях по-известната е 155-та). Те са разделени в направление "Днепър" (основна ударна сила е 58-ма руска комбинирана армия) и направление "Восток", с общо 180 000 – 182 000 войници, които имат около 1000 танка, 1750 бронетранспортьора, 1210 артилерийски системи (от минохвъргачки до гаубици), около 300 ракетни системи за залпов огън и до 20 пускови установки на ПВО системи. Отделно са т.нар. Кримска група – 13 500 войници с 80 танка и БТР-а, както и 14 000 души от "Росгвардия", с 230 бронирани машини на пехотата, които изпълняват функцията на наказателни отряди, недопускащи бягство на руско войници, изброява Машовец. И предупреждава – заради това голямо струпване, руското командване все пак може постепенно да увеличава силите, ако реши да атакува масирано, като прибавя "тук-там" по някоя рота, полк или батальон, докато се натрупа необходимото за голяма атака.

Той смята, че ако все пак руснаците решат да атакуват, ще го направят или в посока град Запорожие, или през Гуляйполе, с мисъл за линията Угледар – Курахово: Руската лятна офанзива: Няма да е нито Харков, нито Киев – оценка на украински полковник

Две са нещата, които препоръчва Машовец – първо, разузнаване какво става в оперативния тил на руснаците и подготовка с мащабни защитни съоръжения, на първо място при Запорожие (вече се прави много усилено, примери с ВИДЕА: Зеленски обяви как ще трябва да воюва Украйна, ако САЩ не помагат (ВИДЕО) и на второ, в участъка от Старомайроско и Урожайно през Велика Новоселка до Угледар. Освен това – далекобойни удари по основните транспортни и логистични центрове на руснаците.

A new Ukrainian line of defense in the Zaporizhzia region, seen through the eyes of a Russian reconnaissance drone. An anti-tank ditch and dragon's teeth are visible. Also a large crater in front of the dragon's teeth can be seen, presumably a KAB guided bomb intended to destroy… pic.twitter.com/g8KK6QJg6w