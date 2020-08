Свидетели ли сме на упадъка на САЩ?

Споразумението между Израел и ОАЕ - реакции Сделката между Израел и Обединените арабски емирства (ОАЕ) с участието на САЩ ще бъде от полза само за израелците и ще бъде удар по пал... Прочети повече

Никога не съм си мислил, че ще видя Съединените щати в такова разклатено състояние, както през последните няколко седмици. Но преди 30 години, само няколко години преди разпадането на Съветския съюз през 1990 г., имах също толкова малки очаквания да стана свидетел на това събитие. Всъщност Руската империя се разпада два пъти през 20 век: първият път - през 1917 г., когато болшевиките завземат властта с оръжие в ръце, и втори път - през 1990 г., когато неруски народи и руски демократи прогонват комунистите и създават редица независими държави. И двата пъти беше доста неочаквано. Но, Русия и Съветският съюз са напълно различни държави. Как човек може да прибегне до подобни сравнения, какво ги свързва? И не остават ли Съединените щати по същество стабилно държавно образувание под тънък слой от текуща истерия?Разбира се, говорим за две много различни държави и социални системи. Но със сигурност има редица прилики между тях, ако разгледате някои от общите детерминанти, които биха могли да влошат процеса на разпадане в Русия и Америка. И в двете държави управляващата класа се изроди и живее защитен и самодоволен живот, безразличен към сериозните проблеми на населението и обществото. Във всеки случай управниците не правят нищо, за да разрешат тези проблеми, които само се задълбочиха. Те дори ги влошиха. Бизнесът в Съединените щати е собственост на физически лица и оперира в рамките на пазарна икономика. Непродуктивните компании трябва да се затворят, а по-успешните да продължат. Но САЩ изнасят работни места от много години, особено за Китай, който се възползва от способността да краде американски технологии, както и от ниската цена на китайската работна ръка и липсата на необходимост да се осигурят на работниците добри условия на труд.Днес много американски индустриални градове са в плачевно състояние (т. Нар. Пояс на ръждата): има висока безработица, запустяване, социално разпадане, насилие, убийства и други престъпления с ужасяващ мащаб. Друг основен проблем е огромният външен дълг на САЩ, който продължава да расте.харчат колосални ресурси за натрупване на оръжие и военни дейности по целия свят. Съединените щати имат десетки военни бази извън собствената си територия. 75 години след края на Втората световна война няколко хиляди американски войници все още са в Германия. А влиятелните кръгове в Америка искат да изразходват още повече пари за борба с чужди режими, които нямат нищо общо с тях. Бившият съветник по сигурността Джон Болтън е само един от много защитници на тази политика. Американците трябва да са просто щастливи, че Тръмп го уволни. Този президент иска да сложи край на безкрайните войни на Америка с чужди държави.Съветското ръководство също изразходва огромни суми за глобална революционна работа и съпътстващите военни разходи. В Източна Европа и балтийските страни, Близкия изток, Африка, Централна и Южна Америка, да не говорим за многото съветски републики в тази практически империя, присъстваха съветски войници и съветска военна техника - често напълно безплатно за режимите, в които Кремъл инвестира от идеологически и стратегически съображения. В Съветския съюз здравето на обикновеното население се влошаваше. Да, продължителността на живота намаляваше, а смъртността беше толкова висока, така че през 70-те години режимът забранява публикуването на информация за общественото здраве. Градовете западнаха, както и основната инфраструктура като пътища и железници. Рафтовете на магазините, в които е трябвало да има стоки от първа необходимост и основни храни, бяха празни, опашките за хляб ставаха все по-дълги и по-дълги. Но здравето и условията на живот на някои сегменти от американското население са не по-малко плашещи. Значителна част от работещите граждани през последните 25 години не успяват да увеличат реалните си заплати. Продължителността на живота на белите неквалифицирани американци е спаднала. Това се дължи на масовия внос на евтина работна ръка от Централна и Южна Америка. Никой не знае колко са нелегалните мигранти в страната сега, според някои оценки - до 11 милиона. Коефициентът на престъпност в районите, в които живеят чернокожите, е просто ужасен, а съпътстващите наркомания и смъртност взимат десетки хиляди животи годишно.Нито в Съветския съюз, нито вуправляващата класа не демонстрира желание или способност за решаване на тези огромни проблеми. Интересното е, че както режимите, така и послушните за тях медии осмиват и наказват онези, които се опитват да привлекат вниманието към проблемите. Вместо да гледат трудностите в очите, да ги омекотяват и премахват, и двете държави използват само празна пропаганда и безсмислени клишета. В СССР пропагандата твърдеше, че всички държавни проблеми в многонационалната нова империя са решени и всички народи живеят в братско съгласие. В Съединените щати пропагандата подчертава, че „многообразието“ под формата на нарастващи конфликти е дори добро (преди се смяташе, че страната е укрепена от мир и хармония). Съветската пропаганда използваше думата „антисъветска“ като обяснение за всичко, САЩ обичат да крещят за „расизъм“. И в двата случая този оруелски език е лишен от всякакво съдържание. В Кремъл имаше ужасени стари хора, които бяха изгубили всякаква реална връзка със света извън стените на своята крепост. Полицията ги ескортираше с висока скорост от луксозните им домове до Кремъл и обратно. Другарят Брежнев беше завеждан на срещи с гостуващи чуждестранни държавници, след което беше отвеждан от оттам. В крайна сметка той вече не можеше дори да прочете кратка реч от лист хартия. А другарят Черненко не успя сам да пусне попълнената бюлетина в урната.Във Вашингтон Демократическата партия се ръководи от 80-годишната разрушителна Нанси Пелоси. Тя отново заявява своите научени клишета за противопоставяне на злия Тръмп, който „както знаеме“ е под властта на Путин. Въпреки това, след четири години внимателно разследване, тя все още не може да отговори какво точно печели Кремъл от президента на САЩ. Зад кулисите стои почти 78-годишният Джо Байдън, който е близо до деменцията, който вече не е в състояние да произнася дори много прости фрази нормално. Той изчислява, че 120 милиона души са загинали от коронавируса, а други 150 милиона са убити при престрелки. Общо 270 милиона жертви! А когато Пелоси, заедно с други водещи политици, коленичиха пред протестиращите , тя се нуждаеше от помощ, за да се изправи на крака. Известно е колко широко разпространена бе корупцията в централните съветски ведомства. И сега разпадът на основните организации на Съединените щати вече е подробно документиран: ФБР, Министерството на правосъдието, най-важните медии. „дълбоката държава“ - Джон Бренан, Джеймс Коми, Андрю Маккейб, Питър Строк и много други високопоставени служители - както и техните доброволни глашатаи в медии като The New York Times, The Washington Post и CNN се смятат за по-висши от закона и демократичните избори. Когато некадърната управляваща класа на самата държава губи вяра в правото си да упражнява власт - това е рецептата за революция. Силовият вакуум се запълва от други, по-решителни сили. И в Руската империя, и в СССР посредствената управляваща класа загуби тази вяра. Това позволи на неконтролирани потоци да атакуват самото ядро на държавата и никой не пречеше на беззаконието, безразборното насилие, грабежите и убийствата.Същото се случва сега пред очите на целия свят в Съединените щати. Престъпниците, организиращи погроми, грабежи и пожари, не са арестувани или съдени, което означава, че силата и върховенството на закона са отслабени. Управляващата класа е безпомощна и парализирана от страх. Тя е изоставила гражданите си в беда и атакува органите на реда вместо престъпниците, а ръководството на Демократическата партия, еднакво облечено буквално коленичи с наведени глави (като жертвите на Ислямска държава !), Е перфектният символ на предаването на управляващата класа. За разлика от жителите на Съветския съюз, по-голямата част от населението на САЩ има оръжие. Ако властите не желаят да поддържат ред , въоръжената гражданска защита ще поеме властта. Яростта на професионалната управляваща класа е насочена към странния неортодоксален Доналд Тръмп, който като дете на улицата в „Новите дрехи на царя“ нарушава традициите и нарича големите проблеми, създадени от американските власти с правилните им имена, сочейки безкрайните войни на САЩ, безконтролната миграция, упадъка на училищата, университетите и медиите, мащабната престъпност, злоупотребата с наркотици. Няма гаранция, че съществуващите днес държави ще продължат да съществуват и в бъдеще. Ако историческото развитие ни показва нещо, то е, че нищо не е постоянно. Държавните формации се разпадат и заменят взаимно Нека посочим само няколко други примера в допълнение към двукратния крах на Руската империя. Китайската империя се разпада през 1912 г. и е заменена от един вид военна диктатура, последвана от диктатурата на комунистическата партия. Германската империя се разпада през 1918 г., отстъпвайки на демократична република, която по-късно е свалена от нацистката диктатура. Компетентният американски историк Виктор Дейвис Хансън твърди, че САЩ са единственият успешен пример за многонационална държава. Но сега, когато мощните сили провокират расова война и опустошения в Америка, има известно съмнение в това.