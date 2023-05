Украинската контраофанзива: Повече пот в тренировките, по-малко кръв в боя (ВИДЕО)

За да може да отвърне на удара, Киев трябва да призове около 40 000 души в армията, които трябва да бъдат обучени по стандартите на НАТО, но предимно със старо съветско оръжие.

"Това е бедрената ви артерия. Ако тя бъде ударена от куршум или шрапнел, имате по-малко от минута да сложите турникет, преди да изтече кръвта. Така че не си губете времето, тренирайте сега!" Инструкторът показва "нагледен материал" от училищен тип със схема на кръвообращението в човешкото тяло. Вглежда се в лицата на присъстващите. Пред него са около трийсетина мъже на различна възраст. Всички започват несръчно да се опитват да сложат черен турникет на бедрото. Умението е все още малко, но се полагат много усилия: цари пълна тишина, а лицата на мнозинството са напрегнати от усилие и вълнение.

Преди няколко седмици тези хора живееха нормален живот. След няколко дни те ще бъдат на фронтовата линия на най-ужасния конфликт, който Европа познава след Втората световна война. Те ще се озоват в окопите на Източна Украйна.

'Some people were builders, some people were medics and now they want to protect the country.'



The First Lady of Ukraine @ZelenskaUA visited a British Army training camp where troops are turning Ukrainian civilians into soldiers. pic.twitter.com/UrToipuXak