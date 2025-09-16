Sofia Art Fair - Imagine превръща София в място за международен културен диалог

За втора поредна година столицата ще бъде домакин на Sofia Art Fair – най-мащабното събитие за съвременно изкуство в България, което се превръща в устойчив мост между култура, образование и международно сътрудничество. Форумът ще обедини водещи галерии, институции и визионери от Европа, превръщайки София в международен хъб за глобален културен диалог.

"Нашата цел е Sofia Art Fair да бъде място, където изкуството не просто се показва, а се споделя – като идеи, визии и опит. Чрез SAF Talks искаме да изградим мост между различни култури и поколения и да утвърдим София като активен участник в глобалния арт диалог"., споделя Суни Данаджъ, изпълнителен директор на фондация "София Диша" и основател на Sofia Art Fair.

Програмата SAF Talks, курирана от Радослав Механджийски (Art and Culture Today), ще представи личности, които оформят бъдещето на съвременното изкуство. Сред тях са Eelco van der Lingen, директор на Mondriaan Fund в Нидерландия – институция, управляваща над 41 милиона евро годишно в подкрепа на културата; Bénédicte Alliot, генерален директор на Cité internationale des arts в Париж, една от най-значимите програми за артистични резиденции в света; Rafael Mateu de Ros, испански юрист и експерт по художествено право; Martin Janda, реномиран галерист и председател на Асоциацията на галериите за съвременно изкуство в Австрия; Krisztina Szipőcs, заместник-директор на Ludwig Museum в Будапеща; както и Szabolcs Vida, директор "Стратегия и изложби" в Light Art Museum в Будапеща – един от най-вълнуващите нови музеи в Европа, посветен на изкуството на светлината.

Sofia Art Fair ще посрещне и Christopher Springham от Великобритания – колекционер на съвременно изкуство, председател на Responsible Investment Forum: Europe и експерт в сферата на зелената енергия, чийто поглед към творческата икономика предлага безценни прозрения за връзката между изкуство, общество и устойчиво развитие. Гостуването му се осъществява с подкрепата на Държавен културен институт към Министъра на външните работи, чиято мисия е да представя България като съвременна културна държава и активен участник в глобалния диалог.

Дискусионен панел в рамките на SAF Talks ще представи Олга Минева, създател на фондация Emprove, посветила дейността си на темата за психичното здраве и подкрепата на жени, преживели насилие.

Международният характер на форума се осъществява благодарение на подкрепата от дипломатическите и културните институции в София. Посолството на Кралство Нидерландия е стратегически партньор за второто издание и допринася за участието както на Eelco van der Lingen, така и на изявените галерии Dürst Britt & Mayhew и Ellen de Bruijne Projects, признати на световни сцени като Art Basel и TEFAF. Посолството на Франция/Френският институт в България подкрепят форума за втора година, като именно чрез тях Sofia Art Fair има честта да посрещне Bénédicte Alliot, както и мултидисциплинарния артист и композитор AGORIA, който е първият "дигитален артист", реализирал изложба в музея д’Орсе. Институт Сервантес в София съдейства за участието на испанския експерт по художествено право Rafael Mateu de Ros, а Австрийският културен форум осигурява пристигането на влиятелния галерист Martin Janda. Унгарският културен институт в София (Институт Лист) допринася за включването на Krisztina Szipőcs и Szabolcs Vida – фигури, които представят динамиката на унгарската арт сцена и ролята на музеите в изграждането на културна идентичност.

Една от мисиите на Sofia Art Fair е приобщаването на младата публика. Затова всички събития ще бъдат с безплатен достъп за лица до 18 години, като програмата цели да вдъхнови ново поколение зрители и да създаде бъдещи посланици на изкуството.

През 2025 година София ще говори на езика на изкуството – език, който обединява, провокира и създава нови хоризонти.

Sofia Art Fair - Imagine се организира от Фондация "София диша" под патронажа на кмета на София, г-н Васил Терзиев, и е включен в Културния календар на Столична община за 2025 година, както и с подкрепата на Министерство на културата и Министерство на туризма, което подчертава значението на събитието като културен и дипломатически фактор за развитието на България като дестинация за културен туризъм.

