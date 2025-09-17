"ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 14": четири дни съвременен цирк, въздушна акробатика и музика на живо в сърцето на София

44 събития за малки и големи ценители, 24 представления на международни и български артисти, 15 циркови работилници за деца, младежи и възрастни, два концерта ("Есенни Джаз скици" с Братя Владигерови и Ропотамо Ко), две международни срещи "Дебат за цирка" с участие на експерти от Европа и България и една изложба – "Царете на магията" с куратор Драгомир Драганов очакват жителите и гостите на София от 2 до 5 октомври в рамките на новото издание на "ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 14".

Единственият международен фестивал за съвременен и социален цирк в България – "ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 14" ще се проведе на територията на РЦСИ "Топлоцентрала" (Южен парк 2), като и тази година по-голямата част от програмата е с вход свободен, а билетите за платените представления са на символични цени.

Още: Cirque du Soleil с шест представления в България и с впечатляващото шоу "OVO"

"ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 14" предлага целодневно изживяване за цялото семейство – децата ще се забавляват с игри и работилници по циркови дисциплини, а възрастните ще се насладят на международни спектакли, концерти и вкусна храна, напитки и крафт бира, произведена в София. Събитието представя развитието на съвременната циркова култура с идеята да се учим, докато се забавляваме, и да откриваме разнообразни спектакли от различни държави.

Акценти от програмата

Силен международен акцент тази година е представлението "Blueprint" на Миджин Ким и Леон Бьоргенс (Overhead Project, Германия).

Спектакълът е чувствително и хумористично изследване на междуличностните отношения чрез съвременен цирк и танц. Той разчупва клишетата на танцовия дует, представяйки физически виртуозни изпълнения, които провокират нагласите и културните представи на зрителите. Музиката на Саймън Бауер потапя в диалог между тела и сцена. "Blueprint" е заключителната част от трилогията "Човек, Хиперобект и Трансформация", посветена на връзките между хора и обекти. Билети могат да се намерят онлайн и на каса "Топлоцентрала".

В програмата ще видим и спектакли на млади професионалисти от международната циркова сцена. Сред тях е "By Storm" на ирландската артистка Хана Скъли – вертикален цирково-танцов спектакъл, вдъхновен от бурите и самотата на откритите пространства. Използвайки тъкани, колани и противовес, изпълнителите ще превърнат фасадата на "Топлоцентрала" в зрелищна екстериорна сцена на 3 и 4 октомври от 18:00 ч. Входът е свободен.

Друг акцент е "Кой си ти?" на младия португалски артист Никола Фантон – пътешествие на интроспекция и трансформация, което ще се играе на 2 октомври от 20:00 ч. и на 5 октомври от 19:00 ч. в Зала 1. Спектакълът проследява ден от живота на работника чрез цирков обръч, обекти и баланс, като във финала публиката може да се включи активно, създавайки интимен момент на споделеност. Вход свободен.

Още: Празно платно на известен художник се продава на търг за 1,1 милиона долара (СНИМКА)

Още един интересен акцент от тазгодишната програма е спектакълът "Абсурд" на "Цирк Вермут" на каталунските артисти Давид Канделич и Жорди Мас, с режисура на Минер Монтей и музика на Пол Жубани.

"Абсурд" е шоу, изпълнено с абсурден хумор, виртуозни умения и щипка игриво въображение. Баланс върху дъски и тръби, мания по гумени патета, ретро велосипеди и абсурдни трикове с метли водят до големия финал – шеметна надпревара на колела. Билети може да закупите онлайн, както и на каса "Топлоцентрала".

Атрактивен акцент от България е "Народен цирк" - спектакъл в процес на създаване на основата на взаимодействието между български фолклорни танци и музика и съвременно цирково изкуство. Представлението е комедия, разказваща история за двама неопитни танцьора, които опитват да се научат да танцуват български хора и по пътя си предизвикват серия от комични, абсурдни ситуации Режисьор е Дарио Табаков. Вход свободен.

Любителите на фокусите не трябва да пропускат "Магичното шоу на Дани Белев" - илюзионистът Дани Белев и чаровната Александра, които ще хипнотизират публиката с едно шоу за цялото семейство, което има от всичко по много: фокуси, смях, участие на публиката. Ще можем да ги видим в зала 2 на 3 октомври, а билетите вече са в продажба.

Още един впечатляващ спектакъл от жанра въздушна акробатика става част от тазгодишната програма на "Цирколюция" - артистите Десислава Рогоулина и Илля Рогоулин от Infinity Artist Club се включат в настоящото издание премиерно с "LUMO – Цирков сън между две безкрайности" - модерен сценичен спектакъл, който ще ви остави без думи. Не просто шоу, а преживяване на танца и изкусното жонглиране, а също и на феерията на хула хоп и невероятния контрол върху толкова много обръчи. Билетите вече са в продажба.

Сред интересните български акценти виждаме и "Нестабилна земя" - временна намеса в градската среда, която привлича внимание върху играта и движението като нужда и право на всички в общността.

Танцовото представление "Трима мъже на нестабилна земя" проследява пътешествието на трима мъже през един разклатен и колеблив свят. Участват Братан Братанов, Ивайло Димитров и Дани Кърнс, които преплитат в поредица фантастични сцени принципите на играта и внезапната композиция, като се основават върху разнообразни съвременни движенчески техники за връзка със земята и един с друг. Вход свободен.

Традиционно, "ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 14" дава сцена и на социалния цирк, включвайки участници от фондация "Светът на Мария", сдружение "Аутизъм - образование, бъдеще и възможности" и Цирк Твас от Дания.

С богата международна програма, нови формати и силни сценични преживявания, "ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 14" отново утвърждава ролята си на важна платформа за съвременен цирк в България.

Събитието е част от международната мрежа Circostrada, представяне на методология на социалния цирк, част от проект CIRCARE, финансиран по програмата Erasmus+ К2.

Билети:

Онлайн и на място в Топлоцентрала

Представления в зала - 8 лв.

Blueprint Overhead company - 20 лв.

Деца под 14 г. Вход свободен

Циркови работилници, вход свободен, дарения

Лица със специални изисквания и социално слаби вход свободен