Графични портрети на популярни актьори в изложба за Деня на българското кино

Тази вечер, 13 януари, от 17.30 ч. в Дома на киното в София ще бъде открита изложбата "10 години – 100 филма. Графични рисунки на Ева Тенева-Зайков". Събитието ще отбележи Деня на българското кино и ще събере на едно място приятели и съмишленици, кинодейци от различни поколения, режисьори, продуценти, актьори и художници. Изложбата ще открият художничката Ева Тенева-Зайков и продуцентите на проекта Елена Мошолова и Николай Тодоров (основатели на платформата за кинокритика Filmsociety.bg).

Повече за изложбата

"Тази изложба представлява своеобразен художествен прочит на съвременното българско кино. Създадени само за няколко месеца и вдъхновени от филмите, графичните рисунки на Ева Тенева-Зайков са специално създадени като илюстрации към новия сборник "10 години - 100 филма. Отзиви, анализи и разговори за български филми, публикувани на уебсайта за независима кинокритика Filmsociety.bg", споделя Елена Мошолова. По думите ѝ, в своята работа художничката се фокусира дълбоко върху човека и личността зад образа. Затова и сред акцентите в изложбата са портретите на десетки български актьори, сред които Теодора Духовникова, Владимир Пенев, Христо Попов, Татяна Лолова.

В проекта творбите на Ева Тенева-Зайков функционират едновременно като визуални интерпретации към сборника и като самостоятелни художествени жестове, които превеждат езика на кинокритиката в образ.

"Опитвам се като художник да не повтарям просто фòрмата, а да видя това, което е отвъд нея. Затова и процесът на работа по изложбата беше сложен – актьорите имат много лица и се надявам да съм ги представила в най-добрата им светлина. Под моя прожектор всеки от тях е рисуван с много любов, внимание и уважение", разкрива Ева Тенева-Зайков за изложбата.

Като специален подарък към публиката, паралелно с изложбата в Дом на киното, на 15 януари във фоайето на кино "Одеон" ще бъде представена лимитирана селекция от графични рисунки, част от изложбата. Подборът е направен лично от Ева Тенева-Зайков и е покана към зрителите не само да разпознаят филмите, но и да ги преживеят отново чрез образа.

