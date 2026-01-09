Лайфстайл:

Греди Асса с почетно звание "Доктор хонорис кауза" на Националната художествена академия

09 януари 2026, 13:19 часа 257 прочитания 0 коментара
Греди Асса с почетно звание "Доктор хонорис кауза" на Националната художествена академия

Националната художествена академия ще удостои проф. Греди Асса с почетното звание "Доктор хонорис кауза". Това ще стане на 14 януари от 18:00 ч. в галерия "Академия", когато ще бъде открита и изложбата "Годините в Академията", информират от учебното заведение. "Греди Асса е художник, който открива своето вдъхновение в живота и всички негови елементи – в природата, по време на пътуванията, посетените места, срещнатите хора и техните истории. Изложбата "Годините в Академията", експонирана в пространството на галерия "Академия" на НХА, представя голямоформатни платна и рисунки на проф. Асса, обединени от две тематични оси – вдъхновението, породено от самия акт на сътворение на картината и Академията, и екологията, връзката на човека с природата, взаимодействието и съжителстването му с нея. Според проф. Асса имено в днешния свят на тревоги, а понякога и отчаяние, само изкуството е способно да вдъхновява и освобождава", казват от екипа на Академията.

Те посочват, че почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Националната художествена академия се връчва за изключителните му заслуги на преподавател в Академията, за неговия значим принос за развитието и достойното представяне на съвременното визуално изкуство в България и чужбина. 

През 2024 година той бе удостоен и с почетния знак "Св. Пимен Зографски" – огърлие със синя лента и грамота за изключителните му заслуги и принос в развитието на Националната художествена академия.

Още: Топ 10 на най-известните картини в света, които всеки е виждал поне веднъж

Кой е Греди Асса

Снимка: БГНЕС

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Греди Асса е роден на 29 януари 1954 г. в Плевен. Завършил е специалност "Стенопис" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през 1982 г. Участва заедно с Андрей Даниел, Божидар Бояджиев, Вихрони Попнеделев, Недко Солаков и Филип Зидаров в неформалната група "Градът", създадена през 1985 г. През 2003 г. става професор в Националната художествена академия. Между 2010 и 2015 г. е изпълнителен директор на Националния дарителски фонд "13 века България". 

Специализирал е в Ню Йорк, САЩ и Париж, Франция. Автор е на десетки самостоятелни изложби в България, Люксембург, Белгия, Германия, Италия, Швейцария, Великобритания, Китай, Северна Корея, САЩ. Има участия в Международното биенале на изкуствата в Пекин, Китай (2005, 2010) и Международното биенале на графичните изкуства в Любляна, Словения (2001, 2003, 2005).

През 2006 г. е включен в "Пластично/концептуално. Съвременна българска живопис" - пътуваща изложба, показана в няколко европейски страни. През 2011 г. участва в 54-тото Венецианско биенале на изкуствата с кураторския проект на Джордж Лукс – "Връзката на поколенията (Павел Койчев, Хубен Черкелов, Греди Асса)". През 2024 г. е отличен с националната награда за живопис "Захарий Зограф".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Греди Асса Доктор хонорис кауза художници Национална художествена академия
Още от Арт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес