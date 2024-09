Три фестивала в "Топлоцентрала"

Тази есен регионалният център за съвременно изкуство ще се превърне в пресечна точка на най-интересните артистични събития в столицата. "Топлоцентрала" ще отвори врати за три фестивала, сред които "Цирколюция! Мини Арт Фест 13", "14-и АСТ Фестивал за свободен театър" и кино-литературния фестивала Cinelibri 2024. Програмата за месеца включва срещи със световни музикални изпълнители и танцови премиери.

"Цирколюция", снимка: Топлоцентрала

Три популярни фестивала се срещат на една локация, за да направят есента по-интересна от всякога. От 10 октомври РЦСИ "Топлоцентрала" ще посрещне "Цирколюция! Мини Арт Фест 13" и "14-и АСТ Фестивал за свободен театър". Събитията са част от платформата 3XPER1ENCE, която тази година ще представи общо четири международни фестивала на различни локации в София. "Цирколюция" е единственият по рода си фестивал в България за съвременен цирк, спектакли на открито и циркови работилници, включващ професионален форум – "Дебат за цирка". АСТ Фестивал за свободен театър за четиринадесети път ще бъде витрина на свободната сцена на София. Седмото изкуство, представено в лицето на кино-литературния фестивал Cinelibri 2024, ще представи още една гледна точка – този път през погледа на световнопризнати режисьори и нови филмови заглавия. От 20 октомври зрителите ще видят на голям екран в "Топлоцентрала" – "Закуска в Тифани" (20.10.), "Емилия Перес" (21.10.) и "Майстора и Маргарита" (27.10.).

Какво друго има в афиша на "Топлоцентрала"

Предстоящият афиш включва богата музикална програма, която обединява творци от цял свят, започвайки от алтернативното звучене, за да стигне до горещото фламенко. На 3 октомври ще бъде представен музикалният проект на Любомир Брашненков и Ангел Додов - Saturated Pixels. Артистите експериментират с електронен звук и акустични инструменти на фона на впечатляващи визии и преливащи се картини, дело на художниците Спартак Йорданов и Ралица Тонева. Вечерната програма ще представи в Зала 2 концерта "Септет" (03.10) - уникална комбинация между барокова и джаз музика, изпълнена в симбиоза от класически и джаз музиканти. На 4 октомври по време на аудио-визуалния концерт "Водопади", известният френски артист Франк Вигру ще създаде поток от пиксели и звук в комбинация с необикновено звучене на сцената. На 25 октомври публиката ще види на сцената Caliberty Live. Фламенко в изпълнение на виртуозния китарист Хуан Гомес-Чикуело ще ускори пулса на 30 октомври. Месецът ще приключи със спектакъла с народна музика "Стих и хор" в изпълнения на фолклорния ансамбъл Шевица на 31 октомври.

Изпълнителските изкуства ще бъдат представени в лицето на нови интригуващи продукции на сцената на "Топлоцентрала". Социалният проект "Интуиция" (09.10.) ще разгледа непознати аспекти на аутизма, които се дължат на различните начини на комуникация на хората с аутистични разстройства. Съвременната украинска танцова платформа гостува у нас с три спектакъла на млади хореографи, които зрителите ще имат възможност да видят в три поредни дни - "Dance Macabre. Безсмъртният танц" (24.10.), "Следи" (25.10.) и "Отражения" (26.10.). Спектаклите търсят връзката между танца, физическия театър и музиката, пренасяйки публиката в един причудлив свят.

В програмата остават и още любими заглавия, присъстващи в календара на центъра от началото на годината.

През октомври Галерия Куб, част от Топлоцентрала, ще представи самостоятелната изложба на Боряна Венциславова: ВОДА, СЛЕДВАЙ НИ | WATER WALK WITH US. От 27.09 - 31.10.2024. Изложбеният проект Вода, следвай ни (Water walk with us) засяга теми като взаимовръзките между изкуство и попкултура, политика и общество и тяхното влияние върху нашето възприятие, памет и съществуване, провокирани от директната конфронтация с дивата природа. Куратор на изложбата е Владия Михайлова.