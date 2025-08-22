Ръководни грешки в ЦСКА от близкото минало сега позволяват на агенти да извиват ръцете на "армейците"

Ръководни грешки, допуснати в ЦСКА в близкото минало, сега водят до това агентите на чуждестранни футболисти в отбора да извиват ръцете на "армейците". Според информация на Sportal.bg, футболни мениджъри се възползват от създадената ситуация в клуба и настояват за обезщетения, за да се стигне до разтрогване. Такава е ситуацията с Мика Пинто и Аарон Исека, които ЦСКА иска да разкара, но и двамата имат високи финансови претенции - и изглежда, че са в правото си.

Пинто и Исека се запънаха на изхода в ЦСКА

Бившият директор на ЦСКА Филип Филипов до голяма степен носи цялата отговорност за трансферните решения на стадион "Българска армия" до напускането му в началото на 2025-а. Сега в ЦСКА искат да се разделят с много от привлечените от Филипов играчи, тъй като не са ефективни и мотивирани, а взимат големи заплати. ЦСКА вече се раздели с Лиъм Купър, Зюмюр Бютучи, Джейсън Локило и Тибо Вион, но иска да разкара и още играчи, сред които и Пинто и Исека.

Друг играч, който може да създаде проблеми на ЦСКА, е Джеймс Ето'о. Той бе привлечен за 1 млн. евро от Ботев Пловдив, а Душан Керкез не е доволен от концентрацията му в тренировъчния процес. Агентът на Ето'о пък му обещавал трансфер през зимата, когато ще може да подпише предварителен договор с чуждестранен клуб и да напусне ЦСКА като свободен агент през лятото, допълват колегите от Sportal. Трябва да се отбележи, че юридически агентите имат право за много от изискванията си, тъй като са заложени в договорите на играчите.

Решенията на Филипов и другите отговорни лица сега ще струват скъпо на ЦСКА, тъй като клубът ще трябва да плаща допълнително, за да завърши "чистката" си.

