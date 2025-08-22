Войната в Украйна:

Ръководни грешки в ЦСКА от близкото минало сега позволяват на агенти да извиват ръцете на "армейците"

22 август 2025, 18:08 часа 476 прочитания 0 коментара
Ръководни грешки в ЦСКА от близкото минало сега позволяват на агенти да извиват ръцете на "армейците"

Ръководни грешки, допуснати в ЦСКА в близкото минало, сега водят до това агентите на чуждестранни футболисти в отбора да извиват ръцете на "армейците". Според информация на Sportal.bg, футболни мениджъри се възползват от създадената ситуация в клуба и настояват за обезщетения, за да се стигне до разтрогване. Такава е ситуацията с Мика Пинто и Аарон Исека, които ЦСКА иска да разкара, но и двамата имат високи финансови претенции - и изглежда, че са в правото си.

Пинто и Исека се запънаха на изхода в ЦСКА

Бившият директор на ЦСКА Филип Филипов до голяма степен носи цялата отговорност за трансферните решения на стадион "Българска армия" до напускането му в началото на 2025-а. Сега в ЦСКА искат да се разделят с много от привлечените от Филипов играчи, тъй като не са ефективни и мотивирани, а взимат големи заплати. ЦСКА вече се раздели с Лиъм Купър, Зюмюр Бютучи, Джейсън Локило и Тибо Вион, но иска да разкара и още играчи, сред които и Пинто и Исека.

Още: Чистката в ЦСКА продължава – още един от ненужните си събра багажа

Филип Филипов

Ето'о бяга от ЦСКА през зимата?

Друг играч, който може да създаде проблеми на ЦСКА, е Джеймс Ето'о. Той бе привлечен за 1 млн. евро от Ботев Пловдив, а Душан Керкез не е доволен от концентрацията му в тренировъчния процес. Агентът на Ето'о пък му обещавал трансфер през зимата, когато ще може да подпише предварителен договор с чуждестранен клуб и да напусне ЦСКА като свободен агент през лятото, допълват колегите от Sportal. Трябва да се отбележи, че юридически агентите имат право за много от изискванията си, тъй като са заложени в договорите на играчите.

Решенията на Филипов и другите отговорни лица сега ще струват скъпо на ЦСКА, тъй като клубът ще трябва да плаща допълнително, за да завърши "чистката" си.

Още: Натирен от ЦСКА: Усещаше се хаос в клуба, мотивацията ми бе много ниска

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Филип Филипов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес