ЦСКА обяви седмо ново попълнение! Душан Керкез се подсили със стар познайник, играл в четири български отбора

22 август 2025, 18:13 часа 255 прочитания 0 коментара
31-кратният шампион на България ЦСКА привлече атакуващия футболист Мохамед Брахими, съобщиха "армейците" на клубния си сайт. Французинът, който може да игаре и по двата фланга на атаката, премина днес медицински прегледи и подписа договор с "червените". 26-годишният Брахими е седмото ново попълнение на ЦСКА през това лято, като е добре познат на Керкез от съвместния им престой в Ботев Пловдив, където заедно спечелиха и Купата на България.

Брахими има солиден опит в българския футбол, като това ще бъде неговият пети клуб в България. Той започва авантюрата си с българското първенство с Царско село през 2020-а. След това минава през Нефтохимик и Пирин Благоевград, преди да се присъедини към Ботев Пловдив през лятото на 2022-ра. Най-големият успех в кариерата му е спечелването на Купата на България с Ботев през 2024-а.

През 2023 година Брахими играе под наем в руския елитен Факел (Воронеж), а през лятото на 2024 г. се завръща в същия клуб с постоянен договор. В ЦСКА той ще игаре с номер 11. Трансферът на Брахими до голяма степен е изненадващ, като по-рано нямаше информации, че се готви подобна сделка. Иначе ЦСКА работи не само по входящите трансфери, но и по изходящите, като продължава чистката на играчи, които са ненужни на клуба.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
