Прогноза за времето - 23 август 2025 г. (събота)

На 23 август Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 42 мин. и залязва в 20 ч. и 16 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 34 мин. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, ще се повишава, но ще остане по-ниско от средната стойност. През нощта ще има краткотрайни превалявания от дъжд с гръмотевици ще има на места в централната и източната част от страната. До сутринта валежите ще спрат, гласи прогнозата за времето.

Температурите

През деня ще бъде предимно слънчево. Над източните и крайните южни райони облачността ще е променлива, често значителна. В следобедните часове краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има главно в планинските райони на Южна България. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°.

В планините и по морето

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителна ще е облачността над Родопите и Странджа, а краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност ще има в следобедните часове главно в Родопите. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 13°. Над Черноморието ще има променлива облачност, но валежи не се очакват. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock