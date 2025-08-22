Държавата регулира атракционите: Готвят се нормативни промени

В ход е подготовката на нормативни промени, свързани с регулацията на атракционните дейности у нас. Това стана ясно на среща на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов с представители на министерствата на туризма, младежта и спорта, икономиката и индустрията, регионалното развитие и благоустройството, КЗП, ДАМТН, БИМ и БСА. В срещата взе участие и министър-председателят Росен Желязков, съобщиха от Министерство на транспорта.

До срещата се стигна след фаталния инцидент в Несебър, при който 8-годишно момче загина след падане от парашут. Припомняме, че законодателна инициатива внесоха и от БСП. ОЩЕ: "Най-голямата регулация е в семейството": Борисов изхвърлил тротинетките на внуците (ВИДЕО)

Отнемане на лицензи при липса на безопасност

„Ясно ще дефинираме изискванията за безопасност, които организаторите на тези дейности трябва да прилагат, без да въвеждаме свръхрегулации в сектора“, заяви заместник министър-председателят Гроздан Караджов. Той подчерта, че неспазването им ще води до тежки наказания и до отнемане на правата им за извършване на конкретната услуга. „Задължително всеки, който предоставя тези атракциони по търговски начин ще осигурява и застраховка за потребителите“, обясни той.

Нормативната рамка ще въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинско и застрахователно обезпечаване и др.

Срокът за представяне на предложенията в Министерския съвет е следващата сряда. ОЩЕ: Трагедията в Несебър: Лъжат ли министри, че няма правна регламентация за водните атракциони?