Организаторите на US Open отказаха участие на бивш шампион при мъжете

Организаторите на Откритото първенство на САЩ по тенис са отказали да предоставят "уайлд кард" за участие на бившия шампион при мъжете на сингъл - Стан Вавринка. Швейцарецът, който спечели титлата през 2016-а, се е надявал, че ще му бъде предоставена възможност да се състезава и през тази година. Вместо това обаче организаторите на US Open предпочетоха да предоставят поканите предимно на местни тенисисти от Америка.

US Open не даде "уайлд кард" на Стан Вавринка

40-годишният Вавринка, който е носител на три титли от Големия шлем, и то в ерата на "Голямата четворка" в тениса, не може да влезе в основната схема заради ниския си ранкинг. Той обаче показа добра форма в последните седмици, като стигна до полуфинал на турнира от сериите "Чалънджър" в Канкун. Тъй като оставаха само няколки дни до US Open, Стан се надяваше да получи покана, но организаторите са го пренебрегнали.

Още: Изчезна от картата на тениса: Един от най-големите таланти се оттегли от US Open - няма мач на сингъл от 5 месеца

Така бившият шампион на US Open, който е един от малцината останали елитни тенисисти с бекхенд удар с една ръка, ще трябва да се прибере у дома без възможност да играе в Ню Йорк. С "уайлд кард" за US Open пък се сдобиха Брендън Холт, Нишеш Бесавареди, Тристиан Бойер, Емилио Нава, Валентин Ройер и Тристан Скуулкейт, като първите четирима са американски тенисисти.

Още: Синер изтегли по-лесен жребий от Алкарас за US Open 2025, труден път и за Джокович