Войната в Украйна:

Организаторите на US Open отказаха участие на бивш шампион при мъжете

22 август 2025, 18:38 часа 251 прочитания 0 коментара
Организаторите на US Open отказаха участие на бивш шампион при мъжете

Организаторите на Откритото първенство на САЩ по тенис са отказали да предоставят "уайлд кард" за участие на бившия шампион при мъжете на сингъл - Стан Вавринка. Швейцарецът, който спечели титлата през 2016-а, се е надявал, че ще му бъде предоставена възможност да се състезава и през тази година. Вместо това обаче организаторите на US Open предпочетоха да предоставят поканите предимно на местни тенисисти от Америка.

US Open не даде "уайлд кард" на Стан Вавринка

40-годишният Вавринка, който е носител на три титли от Големия шлем, и то в ерата на "Голямата четворка" в тениса, не може да влезе в основната схема заради ниския си ранкинг. Той обаче показа добра форма в последните седмици, като стигна до полуфинал на турнира от сериите "Чалънджър" в Канкун. Тъй като оставаха само няколки дни до US Open, Стан се надяваше да получи покана, но организаторите са го пренебрегнали.

Още: Изчезна от картата на тениса: Един от най-големите таланти се оттегли от US Open - няма мач на сингъл от 5 месеца

Стан Вавринка

Така бившият шампион на US Open, който е един от малцината останали елитни тенисисти с бекхенд удар с една ръка, ще трябва да се прибере у дома без възможност да играе в Ню Йорк. С "уайлд кард" за US Open пък се сдобиха Брендън Холт, Нишеш Бесавареди, Тристиан Бойер, Емилио Нава, Валентин Ройер и Тристан Скуулкейт, като първите четирима са американски тенисисти.

Още: Синер изтегли по-лесен жребий от Алкарас за US Open 2025, труден път и за Джокович

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
US open Стан Вавринка
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес