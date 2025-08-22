Тръмп е виновен: Френските пощи спират пратките до САЩ

Като последица от митата на американския президент Доланд Тръмп - френските пощи La Poste обявиха, че ще спрат пратките до Съединените щати, считано от 25 август, вследствие на затягането на американските митнически процедури, съобщи френския уважаван всекидневник Le Monde, отбелязвайки, че митата не са само проблем пред големите износители. Изпълнителната заповед, подписана от Доналд Тръмп на 30 юли , ефективно премахва, считано от 29 август, така нареченото „de minimis“ освобождаване, което преди това освобождаваше от мита пратки на стоки на стойност 800 долара или по-малко (около 690 евро). Тези стоки вече ще се облагат с данък като всеки друг продукт, със ставка от 15%, ако идват от Европейския съюз.

Кои пратки ще правят изключение?

„Ще се запазят само пратките с подаръци между физически лица на стойност под 100 долара, тъй като те не са засегнати от този данък“, уточнява La Poste, която досега е изпращала 1,6 милиона пратки годишно до Съединените щати, 20% от които са били изпратени от физически лица.

Американската мярка първоначално беше насочена към доставки от Китай и Хонконг, като част от репресиите на администрацията на Тръмп срещу гигантите в електронната търговия Shein и Temu. Но Белият дом реши да я удължи „независимо от стойността, страната на произход, начина на транспортиране и начина на въвеждане“ на пратката, за да гарантира нейната ефективност. ОЩЕ: Спорът за митата: САЩ отчитат "много добър" диалог с Китай