"Това вероятно е последната ми година във футбола": Кристиано Роналдо загатна, че краят е по-близо от очакваното

Живата легенда на футбола Кристиано Роналдо заяви, че този сезон вероятно ще бъде последният в блестящата му кариера. Преди дни 41-годишният футболист сключи брак с партньорката си Джорджина Родригес и вече обмисля бъдеще, посветено на семейството му. В момента португалецът играе за Ал Насър в Саудитска Арабия и въпреки че често споделя намерението си да продължи да играе, сега призна, че краят е по-близо от очакваното.

Роналдо говори конкретно за края на кариерата си

Петкратен носител на "Златната топка" и петкратен победител в Шампионската лига, Роналдо е спечелил титли в Англия, Испания, Италия и Саудитска Арабия и е най-добрият голмайстор за всички времена в мъжкия международен футбол. Капитанът на Португалия прекара почти четири години в шампиона на Ал Насър, където му остава още една година по договора. По повод сватбата си той даде специално интервю пред "Vogue", в което призна, че краят на кариерата му може да настъпи съвсем скоро.

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"Това вероятно е последната ми година във футбола и искам да оставя впечатляващо наследство", призна Роналдо. "Имам напълно изготвен план за бъдещето си. Имам толкова много неща, които да ме държат зает, че е трудно да кажа само едно. Тъй като футболът може да остави голяма празнина, трябва да запълваш времето си по различни начини, а не само по един. Да се забавлявам повече, да пътувам повече, да гледам и да играя падел, който много харесвам, и да продължавам да се наслаждавам на това, което съм спечелил - което сме спечелили. Защото в крайна сметка това са 25 години, изпълнени с много жертви."

На Роналдо му остават още 24 гола, за да достигне 1 000 гола в професионалната си кариера. В събота Ал Насър започна успешно защитата на титлата си в Саудитската професионална лига срещу Ал Фатех, като Роналдо не игра, но наблюдаваше победата на шампионите от трибуните заедно със семейството си.

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