Фалстарт на "ерата Мареска"! Арсенал започна новия сезон с трофей и бой над Манчестър Сити

Новата ера в Манчестър Сити започна катастрофално, докато Арсенал загатна за нов силен сезон. Шампионът във Висшата лига постигна лесна победа с 3:0 над "гражданите" в мач за трофея "Къмюнити Шийлд". Срещата бе първа за новия наставник Енцо Мареска начело на Сити. Италианският специалист и феновете ще искат бързо да забравят представянето си в този двубой. Микел Артета и неговите "артилеристи" пък дадоха заявка, че отново ще се борят за всеки един трофей.

Арсенал не остави шансовете на Ман Сити за "Къмюнити Шийлд"

Срещата започна ударно за шампионите. Преди изтичане на 25-а секунда Рикардо Калафиори беше изведен на голова позиция от Майлс-Люис Скели и хладнокръвно откри резултата в полза на лондончани. Това е най-бързото попадение в историята на "Къмюнити Шийлд". Превъзходството за Арсенал продължи, а носителят на купата на Футболната асоциация за миналата кампания Манчестър Сити нямаше сили да противодейства на своя съперник. Кай Хаверц се разписа за 2:0 в 28-ата минута след подаване на новото попълнение Христос Цолис.

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Отборът от Манчестър опита да върне поне един гол чрез Ерлинг Холанд и Жереми Доку, но "артилеристите" направиха аванса си класически. В 48-ата минута Мартин Йодегор вкара третото за Арсенал след още една асистенция на Цолис и на практика сложи край на интригата. Лондончани запазиха аванса си до самия край и в крайна сметка се поздравиха с успеха. Те печелят трофея за 18-и път в историята си и за първи след 2023 година. Представянето на Манчестър Сити в този двубой, който се раздели с дългогодишния си мениджър Пеп Гуардиола през миналия сезон, постави под въпрос целите и амбициите на отбора през настоящия шампионат.

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