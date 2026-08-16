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На вниманието на ОФИ Крит: 10 от ЦСКА се позабавляваха при тежък разгром над Ботев Враца

16 август 2026, 20:56 часа 474 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
На вниманието на ОФИ Крит: 10 от ЦСКА се позабавляваха при тежък разгром над Ботев Враца

Дни преди един от най-важните си двубои в Европа, отборът на ЦСКА се развихри и постигна разгромен успех. "Армейците" победиха с 5:0 Ботев Враца в мач от петия кръг на Първа лига. Символичните домакини на Националния стадион "Васил Левски" поеха инициативата от самото начало и не спряха да обстрелват вратата на врачани през целия мач. За тима на Христо Янев предстои гостуване на ОФИ Крит в плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа на 20 август.

ЦСКА наниза пет гола на Ботев Враца

"Армейците" наложиха сериозен натиск от самото начало и не след дълго поведоха в резултата. В 12-а минута Жоел Цварц даде аванс на ЦСКА, след като се разписа с глава. Новото попълнение Каталин Иту асистира за попадението. Въпреки "червеното" превъзходство, Ботев Враца можеше да изравни малко след това, но удар на Преслав Боруков срещна гредата. Буквално секунди по-късно нападателят нацели и другия страничен стълб. След този момент столичният тим си върна контрола и в крайна сметка стигна до втори гол. В 37-а минута Иту асистира на Петко Панайотов за 2:0. В самия край на първата част Иту бе изгонен с директен червен картон. Така ЦСКА се оттегли на почивката с два гола аванс и човек по-малко на терена.

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ЦСКА Ботев Враца 2026

Устремът на столичани не спря след подновяването на играта. В 65-а минута резултатът стана класически, след като Теодор Иванов откри сметката си през новата кампания. Той засече топката в мрежата, след като тя се отби в гредата след удар на Цварц. Малко по-късно падна и четвърти гол във вратата на "зелените лъвове", след като Цварц все пак отбеляза още веднъж. Нидерландецът отстъпи мястото си на Леандро Годой и не мина дълго, преди самият той да се разпише сред голмайсторите и да оформи крайното 5:0.

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ЦСКА Ботев Враца Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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