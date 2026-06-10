402 години затвор заплашват кмет в Турция: В ареста е цялото му семейство

До 402 години затвор може да получи отстраненият кмет на турския град Бурса Мустафа Бозбей. Обвинението е за корупция и вземане на подкуп. Турската прокуратура го обвинява в създаване и ръководене на организирана престъпна група, в която участват най-малко още 63 лица и която е развивала незаконна дейност през последните години. Заради тези обвинения днес прокурорите са поискали за него обща присъда от до 402 години лишаване от свобода, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“.

Бозбей бе задържан заедно с други 55 заподозрени, голяма част от които бизнесмени и общински служители, на 31 март. Сред задържаните бяха и жената, двамата братя и дъщерята на Бозбей. Задържането на кмета предизвика остра реакция от страна на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), чийто член е той. Оттам определиха обвинението като „опит за отмъщение“ и „несправедливост“ и организираха протест, в който се включиха стотици граждани на Бурса.

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В началото на април турското МВР официално отстрани Бозбей от поста му, а общинският съвет на града обяви процедура за избиране на негов заместник. Тази процедура бе бойкотирана от опозиционната НРП, в резултат на което партията нe издигна кандидат, а на поста временно бе назначен общинският съветник от управляващата в Турция "Партия на справедливостта и развитието" Шахин Биба.