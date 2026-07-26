Иран е продал петрол за 18 млрд. долара по време на войната и примирието

Иран е продал петрол на стойност 11,5 млрд. долара в хода на войната, а докато е било в сила спирането на огъня е осъществила още продажби на стойност 6,5 млрд. долара, предаде Ройтерс. Това обяви министърът на петрола на Ислямската република Мохсен Пакнеджад.

По време на примирието рисковете за танкерите са били по-малки, което е допринесло за увеличаването на износа. Тогава се е отворила и възможност за продажбата на от запасите от около 100 милиона барела суров петрол и газов кондензат, отбеляза иранският министър.

Тези продажби са генерирали над 60% от заложените приходи от петрол в годишния бюджет на Ислямската република, каза още Пакнеджад, предаде БТА.

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Тръмп е спрял ударите в петък

В същото време стана ясно, че президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е инструктирал военните сили да не атакуват Иран в петък, съобщи в събота новинарският сайт Axios, позовавайки се на два източника, запознати с въпроса.

През последните две седмици Тръмп е получавал планове за удари, представени от военните, и ги е одобрявал. В петък той е получил същите планове, но е решил да нареди на военните да ги преустановят, според информацията на електронно издание. Все още не е ясно дали заповедта на президента в петък е еднократно изключение или това примирие ще продължи, посочва Axios.

Тръмп е решил да преустанови ударите няколко часа, след като делегация от Оман е пристигнала в Иран за нови преговори за повторно отваряне на Ормузкия проток, се посочва още в информацията. Два регионални източника са съобщили на Axios, че е бил постигнат напредък в преговорите и че Иран и Оман биха могли да постигнат споразумение през уикенда.

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Междувременно ABC News обаче съобщи, че Доналд Тръмп се е срещнал в събота със своите съветници, за да обсъдят по-нататъшни стъпки във войната срещу Иран. Два източника, запознати със срещата, споделиха, че обсъжданите варианти включват възможността за значително разширяване на военните действия срещу Иран, предаде БНР.

По-рано тази седмица Тръмп заяви, че може да реши да започне "масирана" атака срещу Иран, която да е "по-голяма от всякога". Той също така отбеляза, че Израел може да се присъедини към тази операция, ако бъде поискано от него.