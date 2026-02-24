5 свръхлуксозни хотела в Китай, които са по-достъпни от много в България (ВИДЕО)

Макар все още да е зима и да се носим по улиците с дебели якета, сега е идеалният момент да планираме някоя по-дълга почивка през годината. Независимо къде мислим да почиваме, добре е да се заредим с търпение и да не се стряскаме от сумата, която ще трябва да платим, за да си осигурим пълноценна ваканция и хубави емоции. Освен ако не решим да заминем за Китай. Да, оказва се, че там има свръхлуксозни хотели със зашеметяващи гледки, които са на такива необясними цени, че неслучайно интернет "полудя" по тях.
Кои са тези хотели?
В социалните мрежи вече се въртят множество клипчета на пет конкретни хотела, които обещават спиращи дъха гледки, неповторимо обслужване и малки "щети" по семейния бюджет. Всеки от тях се намира на уникално място: в планина, на брега на морето или на горски склон. И към всеки от тях вече има изключителен интерес от цял свят.
- Jianglu Yalugu Hotel, провинция Гуйчжоу
- Weizhou Island Whale Sky Pool Sea View Hotel, провинция Гуанси
- MoYe Snow Mountain Cliff Hotel, провинция Юнан
- Seafog Homestay, провинция Гуандун
- Yin Hotel, провинция Гуандун
А ако не успеете да се вредите с резервация, то поне може да "изплакнете окото" и да си представите, че сте там и не мислите за нищо друго, освен за собственото си удоволствие.