690 деца са ранени в Ливан в последните седмици

690 деца ранени в Ливан за шест седмици, съобщи Al Jazeera, позовавайки се на информация на УНИЦЕФ.

Най-честите наранявания включват мозъчни сътресения, рани от шрапнели и загуба на уши вследствие на взривовете.

Агенцията на ООН за децата призова за прекратяване на огъня, отбелязвайки, че "физическите наранявания и психологическото страдание" са нараснали значително в страната. ОЩЕ: Иранският външен министър кацна в Бейрут

„Този ​​катастрофален конфликт нанася тежки травми на децата. Лекарите ни казват, че лекуваме кървящи, натъртени и счупени деца, страдащи както физически, така и психологически“, каза в изявление Адел Ходр, регионален директор на УНИЦЕФ.

„Много страдат от безпокойство, спомени и кошмари, свързани с експлозиите. Никое дете не трябва да бъде излагано на подобни ужасяващи ситуации", посочват още от УНИЦЕФ.

Междувременно Ливанският червен кръст отправя „спешен“ апел за кръводаряване. Организацията заяви, че отправя "спешен призив", за да "помогне на ранените и да спаси животи".

Десетки цивилни биват убити всеки ден при израелски атаки срещу Ливан. Ръководителят на Световната здравна организация каза в четвъртък, че 28 здравни работници са били убити през последните 24 часа в Ливан. ОЩЕ: Израелските военни предупредиха жителите на още 37 населени места в Южен Ливан да ги напуснат

