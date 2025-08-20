Иран обяви национална стратегия за борба с пясъчните бури

Иран одобри всеобхватен национален план за борба с пясъчните бури, които са екологично предизвикателство за страната, предава иранската новинарска агенция ИРНА. Завършен след месеци сътрудничество между 15 правителствени агенции и с обем от 150 страници, планът служи като национален рамков документ и е в съответствие със Седмия план за развитие на Иран. Така се институционализира интегрираното управление за справяне с пясъчните бури на национално и регионално ниво.

Бехзад Райегани, ръководител на секретариата за национална политика и координация по отношение на пясъчните бури, подчерта широкото участие на експерти и сериозния вложен труд в изготвянето на стратегията, възлизащ на над 170 часа техническа работа.

Планът обхваща 10 всеобхватни стратегии и множество конкретни действия и мерки.

Одобрен беше и план за смекчаване на последиците за региона Сераджех в провинция Кум в централен Иран, за да се засили местната устойчивост към тези природни явления.

Този всеобхватен подход показва ангажимента на Иран към устойчиво управление на околната среда и справяне с предизвикателствата, свързани с климата.

